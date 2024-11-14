В Краснодаре в кино показывают фильм «Еретик» с Хью Грантом

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера к фильму «Еретик» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Еретик» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»

В 14 ноября в краснодарских кинотеатрах начался прокат триллера «Еретик» (18+)

14 ноября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Еретик». Он снят в жанре психологического триллера.

Проект студии А24 повествует о двух девушках, Барнс и Пакстон, из общины мормонов, которые исполняют церковную миссию и ищут людей, чтобы обратить в свою веру. Они оказываются на пороге дома мистера Рида. Переступив порог, девушки попадают в логово теолога-психопата.

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Роли в триллере исполнили Хью Грант, Хлоя Ист и Софи Тэтчер. Ленту сняли режиссеры Скотт Бек и Брайан Вудс. Наибольшую известность им принес сценарий к постапокалиптическому фильму ужасов «Тихое место» 2018 года. 

Посмотреть «Еретика» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, вышел трейлер четвертого фильма о Бриджит Джонс. Действие происходит через 10 лет после событий предыдущей части. 

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