В Краснодаре в кино показывают фильм «Еретик» с Хью Грантом

В 14 ноября в краснодарских кинотеатрах начался прокат триллера «Еретик» (18+)

Проект студии А24 повествует о двух девушках, Барнс и Пакстон, из общины мормонов, которые исполняют церковную миссию и ищут людей, чтобы обратить в свою веру. Они оказываются на пороге дома мистера Рида. Переступив порог, девушки попадают в логово теолога-психопата.

14 ноября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Еретик». Он снят в жанре психологического триллера.

Роли в триллере исполнили Хью Грант, Хлоя Ист и Софи Тэтчер. Ленту сняли режиссеры Скотт Бек и Брайан Вудс. Наибольшую известность им принес сценарий к постапокалиптическому фильму ужасов «Тихое место» 2018 года.

Посмотреть «Еретика» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».