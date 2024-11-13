«Стабильно нет воды — это и есть стабилизация». В Новороссийске новая причина проблем с водой

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители Новороссийска вновь столкнулись с проблемами с водоснабжением. В водоканале города заявили, что это связано с обмелением местных водохранилищ

Предыстория: Жители Новороссийска массово жалуются на проблемы с водоснабжением. Например, 17 октября без горячей воды остались почти 80 многоэтажек и три соцобъекта. В ноябре в городе продолжаются аварии на сетях.

12 ноября пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила, что на аппаратном совещании директор МУП «Водоканал» Дмитрий Волга назвал новые причины проблем с водоснабжением. По его словам, подачу воды сократили из-за истощения собственных источников. Так, раньше из Неберджаевского водохранилища в город поступало 23 тыс. кубометров воды, но теперь эта цифра сократилась до нуля:

«Основными источниками подачи воды в город являются Пенайские источники и Неберджаевское водохранилище. Оба зависимы от количества выпавших осадков. Так, подача воды от Пенайского водозабора сократилась с 10 тыс. кубометров до 1,3 тыс. кубометров в сутки. Подача воды с Неберджаевского водохранилища с 23 тыс. кубометров в сутки сократилась до 0 по причине снижения уровня воды ниже критической отметки».

Читайте также:

С 31 октября Новороссийск не получает никаких ресурсов из Неберджаевского водохранилища. Вместо этого больше воды берут из Троицкого группового водовода — объемы увеличили до максимально возможных.

Также объемы воды перераспределили в центральную часть города. Ранее этот район снабжали водой из Неберджаевского водохранилища, Приморского и Южного округов, Верхнебаканского и Гайдукского сельских округов. Таким образом, в этих округах подача ресурса снизилась на 15-30%.

Помимо этого, в администрации Новороссийска рассказали о множестве аварий на сетях теплоснабжения.

Местные жители не рады сложившейся ситуации. Делимся комментариями из соцсетей:

«Самое главное, что вы принесли извинения...».

«Я чёт не поняла, когда там что у кого стабилизировалось».

«Ничего не стабилизировалось. Как началось снова ухудшение 22 октября, так и продолжается».

«Стабильно нет воды — это и есть стабилизация».

«Может все-таки рассмотреть строительство опреснителя? На воде живем».

«А что случилось с Неберджаем? Почему он вдруг так резко обмелел, хотя сезон не был засушливым. Даже в августе были дожди. Куда исчезает вода? Готовится ли проект по решению проблем с водоснабжением города? Почему нет запрета на строительство новых мкд при нехватке ресурсов для обеспечения жизнедеятельности?».

Напомним, что власти Новороссийска пообещали полностью решить проблему с водоснабжением к 2026 году.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске прокуратура начала проверку из-за проблем с отоплением.

Водоснабжение ЖКХ Новороссийск

Новости

Джаз-оркестр из Петербурга, Биг-бенд Гараняна, джазмен из Армении и Игорь Бутман. В Краснодаре снова пройдет фестиваль GG JAZZ
Светящийся шалфей, огромные диско-шары, снежинки на стадионе. Как парк «Краснодар» украшают к Новому году
«Стабильно нет воды — это и есть стабилизация». В Новороссийске новая причина проблем с водой
«Надругательство над здравым смыслом и памятью о близких». В Краснодарском крае землю рядом с кладбищем засеяли пшеницей
В Краснодаре и Сочи не будет массовых гуляний и концертов в Новый год
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае до конца ноября

Лента новостей

Поиграем в офтальмолога?
Вчера, 12:55 Реклама
Поиграем в офтальмолога?
Пройдите тест и поставьте диагноз шести виртуальным пациентам
Светящийся шалфей, огромные диско-шары, снежинки на стадионе
Сегодня, 18:12
Светящийся шалфей, огромные диско-шары, снежинки на стадионе
Как парк «Краснодар» украшают к Новому году
Жители Краснодара запустили еще одну акцию против застройки зеленой зоны в ЮМР
Вчера, 18:31
Жители Краснодара запустили еще одну акцию против застройки зеленой зоны в ЮМР

Реклама на сайте