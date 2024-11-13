«Стабильно нет воды — это и есть стабилизация». В Новороссийске новая причина проблем с водой

12 ноября пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила , что на аппаратном совещании директор МУП «Водоканал» Дмитрий Волга назвал новые причины проблем с водоснабжением. По его словам, подачу воды сократили из-за истощения собственных источников. Так, раньше из Неберджаевского водохранилища в город поступало 23 тыс. кубометров воды, но теперь эта цифра сократилась до нуля: «Основными источниками подачи воды в город являются Пенайские источники и Неберджаевское водохранилище. Оба зависимы от количества выпавших осадков. Так, подача воды от Пенайского водозабора сократилась с 10 тыс. кубометров до 1,3 тыс. кубометров в сутки. Подача воды с Неберджаевского водохранилища с 23 тыс. кубометров в сутки сократилась до 0 по причине снижения уровня воды ниже критической отметки».

С 31 октября Новороссийск не получает никаких ресурсов из Неберджаевского водохранилища. Вместо этого больше воды берут из Троицкого группового водовода — объемы увеличили до максимально возможных.



Также объемы воды перераспределили в центральную часть города. Ранее этот район снабжали водой из Неберджаевского водохранилища, Приморского и Южного округов, Верхнебаканского и Гайдукского сельских округов. Таким образом, в этих округах подача ресурса снизилась на 15-30%.



Помимо этого, в администрации Новороссийска рассказали о множестве аварий на сетях теплоснабжения.



Местные жители не рады сложившейся ситуации. Делимся комментариями из соцсетей:



«Самое главное, что вы принесли извинения...».



«Я чёт не поняла, когда там что у кого стабилизировалось».



«Ничего не стабилизировалось. Как началось снова ухудшение 22 октября, так и продолжается».



«Стабильно нет воды — это и есть стабилизация».



«Может все-таки рассмотреть строительство опреснителя? На воде живем».



«А что случилось с Неберджаем? Почему он вдруг так резко обмелел, хотя сезон не был засушливым. Даже в августе были дожди. Куда исчезает вода? Готовится ли проект по решению проблем с водоснабжением города? Почему нет запрета на строительство новых мкд при нехватке ресурсов для обеспечения жизнедеятельности?».