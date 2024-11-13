Джаз-оркестр из Петербурга, Биг-бенд Гараняна, джазмен из Армении и Игорь Бутман. В Краснодаре снова пройдет фестиваль GG JAZZ

В Краснодарском музыкальном театре пройдет ежегодный джазовый фестиваль. Узнали программу выступлений 18 и 19 ноября (12+)

Краснодарское творческое объединение «Премьера» анонсировало 13-й джазовый фестиваль GG JAZZ. Открытие фестиваля состоится 18 ноября в 19:00.

В фойе Музыкального театра на втором этаже выступят саксофонист Nikita Silver и вокалистка Eva Kade. После «препати» в основном зале театра пройдет концерт проекта Faul Funky Orchestra из Санкт-Петербурга.

«Это коллектив композитора и артистки Арины Фауль. За 3 года проект успел собрать солд-аут в Александринском театре, выступить на ключевых джаз и поп-фестивалях и начать запись третьего альбома», — сообщила пресс-служба «Премьеры».

Оркестр презентует новый альбом Forms of Love, исполнит композиции из первого альбома FOURMS, а также хиты английской фанк-сцены.