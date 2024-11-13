Джаз-оркестр из Петербурга, Биг-бенд Гараняна, джазмен из Армении и Игорь Бутман. В Краснодаре снова пройдет фестиваль GG JAZZ

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском музыкальном театре пройдет ежегодный джазовый фестиваль. Узнали программу выступлений 18 и 19 ноября (12+)

Краснодарское творческое объединение «Премьера» анонсировало 13-й джазовый фестиваль GG JAZZ. Открытие фестиваля состоится 18 ноября в 19:00. 

В фойе Музыкального театра на втором этаже выступят саксофонист Nikita Silver и вокалистка Eva Kade. После «препати» в основном зале театра пройдет концерт проекта Faul Funky Orchestra из Санкт-Петербурга. 

«Это коллектив композитора и артистки Арины Фауль. За 3 года проект успел собрать солд-аут в Александринском театре, выступить на ключевых джаз и поп-фестивалях и начать запись третьего альбома», — сообщила пресс-служба «Премьеры».

Оркестр презентует новый альбом Forms of Love, исполнит композиции из первого альбома FOURMS, а также хиты английской фанк-сцены.

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После антракта выступит Биг-бенд Георгия Гараняна под управлением Юрия Красильникова и армянский джазмен, пианист, композитор, заслуженный деятель искусств Армении Ваагн Айрапетян. 

Хедлайнером второго дня фестиваля, 19 ноября, станет Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана. Солировать будет участница проекта «Голос», певица доминиканско-русского происхождения Fantine. 

«Прозвучит все самое лучшее из репертуара оркестра: знаковые сочинения современных композиторов, созданные специально для коллектива, а также джазовые стандарты и популярные российские песни в авторских аранжировках», — отметили в «Премьере».

Билеты на первый день фестиваля стоят от 1500 до 2500 рублей, на второй — от 4000 рублей.

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Джаз-оркестр из Петербурга, Биг-бенд Гараняна, джазмен из Армении и Игорь Бутман. В Краснодаре снова пройдет фестиваль GG JAZZ
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