В Краснодаре и Сочи не будет массовых гуляний и концертов в Новый год

13 ноября в пресс-службах администраций Сочи и Краснодара сообщили «РБК Краснодар», что в Новый год в городах откажутся от проведения массовых мероприятий. Отметим, что в августе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел ограничение на проведение мероприятий на открытом воздухе с участием более 1 тыс. человек.

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что сейчас разрабатывают программу локальных концертов и других активностей. При этом с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года в регионе усилят охрану общественного порядка.

Также в пресс-службе администрации Сочи заявили, что в связи с обеспечением безопасности в период январских каникул запускать фейерверки на курорте не планируют.

Напомним, что в 2023 году власти Краснодара отменили городские фейерверки и попросили жителей отказаться от пиротехники, однако не вводили официальный запрет на их запуск в новогоднюю ночь.



Отменят ли новогодние фейерверки в Краснодаре в 2024 году — пока неизвестно.