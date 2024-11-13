В Краснодаре и Сочи не будет массовых гуляний и концертов в Новый год

Краснодарский край

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  • © Фото Леси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Леси Шубиной, Юга.ру

Власти Сочи и Краснодара откажутся от проведения массовых мероприятий в новогодние праздники

13 ноября в пресс-службах администраций Сочи и Краснодара сообщили «РБК Краснодар», что в Новый год в городах откажутся от проведения массовых мероприятий.

Отметим, что в августе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел ограничение на проведение мероприятий на открытом воздухе с участием более 1 тыс. человек.

До Нового года осталось 76 дней:

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что сейчас разрабатывают программу локальных концертов и других активностей. При этом с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года в регионе усилят охрану общественного порядка.

Также в пресс-службе администрации Сочи заявили, что в связи с обеспечением безопасности в период январских каникул запускать фейерверки на курорте не планируют. 

Напомним, что в 2023 году власти Краснодара отменили городские фейерверки и попросили жителей отказаться от пиротехники, однако не вводили официальный запрет на их запуск в новогоднюю ночь.

Отменят ли новогодние фейерверки в Краснодаре в 2024 году — пока неизвестно.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Красной начали монтировать новогоднюю иллюминацию, а в Сочи установили первую новогоднюю елку.

Концерты Краснодар Новый год Праздники Развлечения Сочи

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