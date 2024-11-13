Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае до конца ноября

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Стало известно, каким будет последний месяц осени в 2024 году

Краснодарский гидрометцентр опубликовал в своем телеграм-канале прогноз погоды до конца ноября. 

В середине месяца, с 14 по 17 ноября, в регионе ожидаются дожди, в предгорных и горных районах утром и ночью пойдет мокрый снег. Резкого понижения температуры не предвидится, возможны колебания на 1-3 градуса. При этом 13 ноября в Краснодарском крае будет от +9 до +14 °С, а в Краснодаре резко похолодает — днем до + 9 °С.

Краснодар два дня подряд накрывал радиационный туман:

Неделя с 18 по 24 ноября будет теплой, воздух прогреется до +12-17 °С, но при этом возможны осадки.

Последняя неделя осени, с 25 по 30 ноября, по прогнозам региональных синоптиков, будет дождливой. Среднюю температуру воздуха гидрометцентр не назвал. Сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что днем ожидается от +7 до +12 °С.

Как писали Юга.ру, метеоролог Роман Вильфанд сообщил, что к концу века погода в Москве будет такой же, как в Краснодаре.

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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае до конца ноября
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