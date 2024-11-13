Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае до конца ноября
Стало известно, каким будет последний месяц осени в 2024 году
Краснодарский гидрометцентр опубликовал в своем телеграм-канале прогноз погоды до конца ноября.
В середине месяца, с 14 по 17 ноября, в регионе ожидаются дожди, в предгорных и горных районах утром и ночью пойдет мокрый снег. Резкого понижения температуры не предвидится, возможны колебания на 1-3 градуса. При этом 13 ноября в Краснодарском крае будет от +9 до +14 °С, а в Краснодаре резко похолодает — днем до + 9 °С.
Краснодар два дня подряд накрывал радиационный туман:
Неделя с 18 по 24 ноября будет теплой, воздух прогреется до +12-17 °С, но при этом возможны осадки.
Последняя неделя осени, с 25 по 30 ноября, по прогнозам региональных синоптиков, будет дождливой. Среднюю температуру воздуха гидрометцентр не назвал. Сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что днем ожидается от +7 до +12 °С.
Как писали Юга.ру, метеоролог Роман Вильфанд сообщил, что к концу века погода в Москве будет такой же, как в Краснодаре.