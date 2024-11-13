Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае до конца ноября

Стало известно, каким будет последний месяц осени в 2024 году

В середине месяца, с 14 по 17 ноября , в регионе ожидаются дожди, в предгорных и горных районах утром и ночью пойдет мокрый снег. Резкого понижения температуры не предвидится, возможны колебания на 1-3 градуса. При этом 13 ноября в Краснодарском крае будет от +9 до +14 °С, а в Краснодаре резко похолодает — днем до + 9 °С.

Неделя с 18 по 24 ноября будет теплой, воздух прогреется до +12-17 °С, но при этом возможны осадки.