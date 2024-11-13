Популярность автотуризма в Краснодарском крае выросла на 30% — аналитики

Южане стали активнее путешествовать по Краснодарскому краю на личных автомобилях. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе обезличенной информации с базовых станций вдоль автомагистралей

В этом курортном сезоне количество местных жителей, которые выезжали на региональные трассы, увеличилось на 30% с июня по октябрь по сравнению с аналогичным периодом 2023‑го.

Как показывает big data оператора, пик поездок пришёлся на бархатный сезон. В пути пассажиры предпочитали общаться в мессенджерах и соцсетях. Самое популярное приложение для обмена сообщениями в дороге — Telegram, для просмотра новостей друзей — «ВКонтакте». На эти сервисы приходится порядка трети всего интернет‑трафика автотуристов. Онлайн‑кинотеатры и картографические сервисы также востребованы в пути.

На транспортных артериях края стало больше и автомобилистов из других регионов — за год их число увеличилось на 28%. За теплые пять месяцев года чаще по краевым дорогам проезжали жители соседних регионов, а также гости из Москвы, Екатеринбурга и Казани. А наиболее популярными стали маршруты в Сочи, Анапу, Геленджик.

Читайте также: Этнокомплекс станицы Тамань в Краснодарском крае в ноябре и декабре можно посетить бесплатно

«Увеличение числа россиян, путешествующих на автомобилях, создает тренд в области внутреннего туризма.Также активно растет не только инфраструктура вдоль дорог, но и телекоммуникационная сеть. В этом году технические мероприятия прошли на основных магистралях по направлению к Геленджику и Сочи. После установки дополнительного оборудования максимальная скорость передачи данных на автодорогахдостигает 100 и 150 Мбит/с соответственно», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

При расширении инфраструктуры связи специалисты учли особенности природного рельефа и места с наиболее плотным транспортным движением. Внедрение дополнительного среднечастотного диапазона LTE позволило расширить зону покрытия и равномерно распределить в ней пользователей. Так, в Дефановке охватили участок трассы М‑4 «Дон», а в Туапсе и Джубге — часть автодороги А‑147.