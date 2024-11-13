Что известно о заболеваемости ковидом, гриппом, ОРВИ и вирусом Коксаки в Краснодарском крае
В Краснодарском крае снова растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом
12 ноября управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило, что за прошедшую неделю на Кубани зарегистрировали 2310 случаев заболевания ОРВИ и один случай заболевания гриппом.
В регионе от гриппа привили около 3,1 млн человек, в том числе более 822 тыс. детей.
Телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края рассказал, что с 4 октября по 10 ноября на Кубани выявили свыше 250 случаев коронавируса, в том числе у 35 детей. Среди заболевших 100 женщин и 150 мужчин. Самому младшему пациенту один месяц, а старшему — 88 лет.
С выздоровлением выписали 341 человека, одного пациента спасти не удалось.
Распределение новых заболевших коронавирусом по городам и районам:
- Краснодар — выявили более 80 случаев ковида;
- Новороссийск — более 20;
- Сочи и Мостовской район — больше 10;
- Ейский район — 8;
- Армавир и Кущевский район — по 6;
- Динской и Курганинский районы — по 5;
- Северский и Новокубанский районы — по 4;
- Горячий Ключ, Апшеронский, Гулькевичский, Крымский, Приморско-Ахтарский, Тимашевский районы — по 3;
- Белореченский, Брюховецкий, Выселковский, Кавказский, Каневской, Отрадненский, Павловский, Староминский, Тбилисский, Успенский, Усть-Лабинский районы — по 2;
- Анапа, Геленджик, Абинский, Калининский, Красноармейский, Крыловский, Ленинградский районы — по 1.
Также пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что вспышки заражения вирусом Коксаки в городе не зафиксировали. По словам представителя Роспотребнадзора, за 2024 год на Кубани выявили всего три случая инфекции.
Для профилактики сезонных вирусных заболеваний в ведомстве рекомендовали жителям соблюдать правила личной гигиены и обращаться к врачам при ухудшении самочувствия.
Напомним, что в Краснодарском крае случаи заражения «турецким гриппом» Коксаки зафиксировали в начале ноября. Этот вирус носит имя американского города, где его впервые обнаружили.
Инкубационный период составляет около шести дней. Среди симптомов — температура под 39 °С, больное горло, сыпь на ладонях и на теле, диарея. Также вирус Коксаки является одной из причин возникновения асептического менингита.
Как писали Юга.ру, в больницах Ростовской области ввели масочный режим из-за роста коронавируса.