Что известно о заболеваемости ковидом, гриппом, ОРВИ и вирусом Коксаки в Краснодарском крае

Телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края рассказал, что с 4 октября по 10 ноября на Кубани выявили свыше 250 случаев коронавируса, в том числе у 35 детей. Среди заболевших 100 женщин и 150 мужчин. Самому младшему пациенту один месяц, а старшему — 88 лет.



С выздоровлением выписали 341 человека, одного пациента спасти не удалось.



Распределение новых заболевших коронавирусом по городам и районам:

Краснодар — выявили более 80 случаев ковида;

Новороссийск — более 20;

Сочи и Мостовской район — больше 10;

Ейский район — 8;

Армавир и Кущевский район — по 6;

Динской и Курганинский районы — по 5;

Северский и Новокубанский районы — по 4;

Горячий Ключ, Апшеронский, Гулькевичский, Крымский, Приморско-Ахтарский, Тимашевский районы — по 3;

Белореченский, Брюховецкий, Выселковский, Кавказский, Каневской, Отрадненский, Павловский, Староминский, Тбилисский, Успенский, Усть-Лабинский районы — по 2;

Анапа, Геленджик, Абинский, Калининский, Красноармейский, Крыловский, Ленинградский районы — по 1.

Также пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что вспышки заражения вирусом Коксаки в городе не зафиксировали. По словам представителя Роспотребнадзора, за 2024 год на Кубани выявили всего три случая инфекции.



Для профилактики сезонных вирусных заболеваний в ведомстве рекомендовали жителям соблюдать правила личной гигиены и обращаться к врачам при ухудшении самочувствия.



Напомним, что в Краснодарском крае случаи заражения «турецким гриппом» Коксаки зафиксировали в начале ноября. Этот вирус носит имя американского города, где его впервые обнаружили.



Инкубационный период составляет около шести дней. Среди симптомов — температура под 39 °С, больное горло, сыпь на ладонях и на теле, диарея. Также вирус Коксаки является одной из причин возникновения асептического менингита.