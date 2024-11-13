Десятки многоэтажек в Краснодаре останутся без света 13 ноября

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 13 ноября планово отключат электричество. Публикуем список адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 13 ноября отключат электроэнергию.

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С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Стасова, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 183/2, 183/1, 185/1, 186, 187;
  • Алтайская, 2, 4, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 10, 10/а, 12, 14, 17;
  • Промышленная, 21/10, 23, 23/1, 25/3, 25/4, 25/6;
  • Дзержинского, 63, 85, 87, 87/1, 89/а;
  • Коммунаров, 132, 134, 138, 150;
  • Седина, 110, 111, 117, 118, 128;
  • Шевченко, 2, 56, 61, 63, 76;
  • Майкопская, 1/1, 2/1, 8, 59;
  • Пашковская, 107, 124, 130;
  • Становая, 24, 24/5, 24/7;
  • Рашпилевская, 32, 36;
  • проезд Ленинградский, 1, 16;
  • проезд Заречный, 1, 8;
  • Леваневского, 210;
  • Красная, 33;
  • Ленина, 42;
  • Средняя, 54;
  • Троицкая, 137;
  • Платановый бульвар, 10;
  • Комсомольская, 4;
  • Селезнева, 189;
  • Уральская, 96/7;
  • Сормовская, 14;
  • Онежская, 6;
  • Гастелло, 26;
  • Ярославского, 11;
  • Янковского, 88;
  • Горького, 217;
  • Карасуно-набережная, 79;
  • Садовая, 2/6;
  • Воронежская, 3;
  • Титаровская, 10.

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