Десятки многоэтажек в Краснодаре останутся без света 13 ноября
В Краснодаре 13 ноября планово отключат электричество. Публикуем список адресов
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 13 ноября отключат электроэнергию.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Стасова, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 183/2, 183/1, 185/1, 186, 187;
- Алтайская, 2, 4, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 10, 10/а, 12, 14, 17;
- Промышленная, 21/10, 23, 23/1, 25/3, 25/4, 25/6;
- Дзержинского, 63, 85, 87, 87/1, 89/а;
- Коммунаров, 132, 134, 138, 150;
- Седина, 110, 111, 117, 118, 128;
- Шевченко, 2, 56, 61, 63, 76;
- Майкопская, 1/1, 2/1, 8, 59;
- Пашковская, 107, 124, 130;
- Становая, 24, 24/5, 24/7;
- Рашпилевская, 32, 36;
- проезд Ленинградский, 1, 16;
- проезд Заречный, 1, 8;
- Леваневского, 210;
- Красная, 33;
- Ленина, 42;
- Средняя, 54;
- Троицкая, 137;
- Платановый бульвар, 10;
- Комсомольская, 4;
- Селезнева, 189;
- Уральская, 96/7;
- Сормовская, 14;
- Онежская, 6;
- Гастелло, 26;
- Ярославского, 11;
- Янковского, 88;
- Горького, 217;
- Карасуно-набережная, 79;
- Садовая, 2/6;
- Воронежская, 3;
- Титаровская, 10.
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