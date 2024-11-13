В Краснодаре состоится поэтический концерт «Бродский. Послание»

Организаторы вместе со зрителями попытаются разобраться, какое послание сквозь свою поэзию оставил Бродский людям сегодняшнего дня, за что мы так любим его произведения и переживаем вместе с ними ностальгию и любовь.

Иосиф Бродский — русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, педагог. В 1987 гоуд стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. В июле 1972 года Бродский переехал в США, где долгое время работал преподавателем. Он перевел на русский язык произведения Джона Донна, Эндрю Марвелла, Ричарда Уилбера, Еврипида, Константиноса Кавафиса, Константы Ильдефонса Галчинского, Чеслава Милоша, Томаса Венцловы.

Концерт состоится в фотостудии «Ретроград» по адресу улица Красная, 64. Начало программы в 20:00.