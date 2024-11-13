В Краснодаре состоится поэтический концерт «Бродский. Послание»
В Краснодаре актриса прочитает поэзию Бродского под музыку фортепиано (16+)
Краснодарский культурный проект Candlenight анонсировал на 15 ноября концерт «Бродский. Послание». Актриса Мария Ступченко исполнит произведения поэта под аккомпанемент пианистки Евгении Шинкаревой.
Организаторы вместе со зрителями попытаются разобраться, какое послание сквозь свою поэзию оставил Бродский людям сегодняшнего дня, за что мы так любим его произведения и переживаем вместе с ними ностальгию и любовь.
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Иосиф Бродский — русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, педагог. В 1987 гоуд стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. В июле 1972 года Бродский переехал в США, где долгое время работал преподавателем. Он перевел на русский язык произведения Джона Донна, Эндрю Марвелла, Ричарда Уилбера, Еврипида, Константиноса Кавафиса, Константы Ильдефонса Галчинского, Чеслава Милоша, Томаса Венцловы.
Концерт состоится в фотостудии «Ретроград» по адресу улица Красная, 64. Начало программы в 20:00.
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