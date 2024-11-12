В Краснодаре пройдет лекция «Как кино сбежало от Томаса Эдисона»

В Краснодаре 17 ноября Виктор Венгерский прочитает лекцию о становлении студийной системы Голливуда (16+)

Слушатели узнают о становлении студийной системы Голливуда. Киновед Виктор Венгерский расскажет, как Калифорния стала идеальным местом для съемок фильмов и туда потянулись театральные актеры, которые раньше считали кино второсортным искусством.

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 17 ноября лекцию «Калифорнийский вояж. Как кино сбежало от Томаса Эдисона».

Гости обсудят, с каких картин начинал Дэвид Уорк Гриффит, сформировавший киноязык, и посмотрят его первую работу. Также спикер объяснит, как фильмы ужасов захватывали американские экраны.

Начало лекции в 17:00. Встреча пройдет в баре «Бюро дезинформации» по адресу улица Красноармейская 55/2. Стоимость 600 рублей (100 из которых пойдут в пользу книжного «Чарли»). Узнать подробности можно у организаторов.

Дэвид Уорк Гриффит — американский кинорежиссёр, актёр и сценарист, продюсер. С его творчества часто отсчитывают историю кино как особого вида искусства. До кино Гриффит работал редактором в газете, металлургом, служащим, библиотекарем, лифтёром, пожарным.

Как писали Юга.ру, краснодарская кофейня Booker анонсировала на 18 ноября лекцию «Эволюция российского кинематографа». Критик Кира Кац расскажет о первых постсоветских экспериментах и новейшей эпохе сериалов.