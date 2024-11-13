Налог на профессиональный доход: кто может перейти на специальный режим. Справка от ФНС

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ФНС России напомнила, кто может перейти на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

В 2018 году в России установили экспериментальный налоговый режим — «Налог на профессиональный доход» (НПД). Перейти на него могут физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), без работодателя и наемных работников.

Налог на профессиональный доход (НПД) — специальный налоговый режим для самозанятых. Физлица и ИП, которые перешли на НПД, могут платить налог по льготной ставке: 4% от сделок с физлицами и 6% от сделок с юрлицами.

Жители Краснодарского края должны уплатить имущественные налоги до 2 декабря:

Для перехода на НПД вид деятельности, условия ее осуществления и сумма дохода физлица не должны попадать в список исключений в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ. Так, например, не могут перейти на НПД продавцы подакцизных товаров и налогоплательщики с годовым доходом свыше 2,4 млн рублей.

Подробнее о НПД

Как писали Юга.ру, в мае 2024-го Минфин предложил увеличить налоговую ставку на доходы больше 200 тыс. рублей в месяц.

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес Налоги поддержка малого бизнеса Финансы

Новости

Джаз-оркестр из Петербурга, Биг-бенд Гараняна, джазмен из Армении и Игорь Бутман. В Краснодаре снова пройдет фестиваль GG JAZZ
Светящийся шалфей, огромные диско-шары, снежинки на стадионе. Как парк «Краснодар» украшают к Новому году
«Стабильно нет воды — это и есть стабилизация». В Новороссийске новая причина проблем с водой
«Надругательство над здравым смыслом и памятью о близких». В Краснодарском крае землю рядом с кладбищем засеяли пшеницей
В Краснодаре и Сочи не будет массовых гуляний и концертов в Новый год
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае до конца ноября

Лента новостей

Поиграем в офтальмолога?
Вчера, 12:55 Реклама
Поиграем в офтальмолога?
Пройдите тест и поставьте диагноз шести виртуальным пациентам
Светящийся шалфей, огромные диско-шары, снежинки на стадионе
Сегодня, 18:12
Светящийся шалфей, огромные диско-шары, снежинки на стадионе
Как парк «Краснодар» украшают к Новому году
Жители Краснодара запустили еще одну акцию против застройки зеленой зоны в ЮМР
Вчера, 18:31
Жители Краснодара запустили еще одну акцию против застройки зеленой зоны в ЮМР

Реклама на сайте