Налог на профессиональный доход: кто может перейти на специальный режим. Справка от ФНС

ФНС России напомнила, кто может перейти на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

В 2018 году в России установили экспериментальный налоговый режим — «Налог на профессиональный доход» (НПД). Перейти на него могут физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), без работодателя и наемных работников.

Налог на профессиональный доход (НПД) — специальный налоговый режим для самозанятых. Физлица и ИП, которые перешли на НПД, могут платить налог по льготной ставке: 4% от сделок с физлицами и 6% от сделок с юрлицами.

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Для перехода на НПД вид деятельности, условия ее осуществления и сумма дохода физлица не должны попадать в список исключений в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ. Так, например, не могут перейти на НПД продавцы подакцизных товаров и налогоплательщики с годовым доходом свыше 2,4 млн рублей.