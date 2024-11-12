Краснодарцев приглашают на лекцию об эволюции российского кинематографа

Критик Кира Кац расскажет о первых постсоветских экспериментах и новейшей эпохе сериалов. Участники поговорят о том, как российское кино адаптировалось к новым реалиям и нашло новую идентичность.

Также слушатели узнают об именах в авторском и коммерческом кино, за которыми стоит следить.

«Будем говорить обо всех значимых фильмах и сериалах в истории российского кино и обо всех значимых именах — от Тимура Бекмамбетова и Федора Бондарчука до Валерии Гай Германики и Ренаты Литвиновой, от «Бригады» и «Бумера» до современных экранизаций сказок и фэнтези», — рассказала Юга.ру Кира Кац.

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91. Стоимость участия 700 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 ноября состоится единственный показ документального фильма «Lil Peep: всё для всех».