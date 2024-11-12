Краснодарцев приглашают на лекцию об эволюции российского кинематографа

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Мятежники» © Скриншот видео с Rutube-канала «ФАРТОВЫЙ - TLT»
    Кадр из трейлера к фильму «Мятежники» © Скриншот видео с Rutube-канала «ФАРТОВЫЙ - TLT»

В Краснодаре 18 ноября обсудят российский кинематограф (16+)

Краснодарская кофейня Booker анонсировала на 18 ноября лекцию «Эволюция российского кинематографа».

Критик Кира Кац расскажет о первых постсоветских экспериментах и новейшей эпохе сериалов. Участники поговорят о том, как российское кино адаптировалось к новым реалиям и нашло новую идентичность.

Культ личности:

Также слушатели узнают об именах в авторском и коммерческом кино, за которыми стоит следить.

«Будем говорить обо всех значимых фильмах и сериалах в истории российского кино и обо всех значимых именах — от Тимура Бекмамбетова и Федора Бондарчука до Валерии Гай Германики и Ренаты Литвиновой, от «Бригады» и «Бумера» до современных экранизаций сказок и фэнтези», — рассказала Юга.ру Кира Кац.

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91. Стоимость участия 700 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 ноября состоится единственный показ документального фильма «Lil Peep: всё для всех».

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