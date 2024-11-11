Туапсинский морской торговый порт подарил городу дорожную машину

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Краснодарский край

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  • © Фото Инессы Царевой, предоставлено пресс-службой ТМТП
    © Фото Инессы Царевой, предоставлено пресс-службой ТМТП

8 ноября Туапсинский морской торговый порт передал администрации Туапсе современную комбинированную дорожную машину

На прилегающей территории ТМТП забрендированную технику передали администрации города. Машина оснащена поливомоечным и пескоразбрасывающим оборудованием.

Участвуя в решении городских вопросов, портовики подчеркивают высокую социальную ответственность бизнеса в регионе.

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«Поддержка муниципальных программ «Благоустройство» и «Экология» через предоставление комбинированной дорожной машины соответствует основным приоритетам политики Туапсинского морского торгового порта, направленной на благотворительность и спонсорскую деятельность», — отметили в пресс-службе ТМТП.

  • © Фото Инессы Царевой, предоставлено пресс-службой ТМТП
    © Фото Инессы Царевой, предоставлено пресс-службой ТМТП
  • © Фото Инессы Царевой, предоставлено пресс-службой ТМТП
    © Фото Инессы Царевой, предоставлено пресс-службой ТМТП

Ранее, в преддверии Международного дня Черного моря, Туапсинский морской торговый порт подарил местной школе 30 саженцев реликтовых деревьев гинкго билоба — настоящих живых ископаемых, которые хранят в себе тысячи лет истории. 

Благотворительность Дороги Туапсинский район

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