Туапсинский морской торговый порт подарил городу дорожную машину

Участвуя в решении городских вопросов, портовики подчеркивают высокую социальную ответственность бизнеса в регионе.

На прилегающей территории ТМТП забрендированную технику передали администрации города. Машина оснащена поливомоечным и пескоразбрасывающим оборудованием.

«Поддержка муниципальных программ «Благоустройство» и «Экология» через предоставление комбинированной дорожной машины соответствует основным приоритетам политики Туапсинского морского торгового порта, направленной на благотворительность и спонсорскую деятельность», — отметили в пресс-службе ТМТП.