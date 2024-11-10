ФК «Краснодар» выиграл первый круг чемпионата России

Вничью сыграл ФК «Краснодар» в выездном матче с «Рубином» 10 ноября. Казанская команда открыла счет в первом тайме (это сделал Никола Чумич на 18-й минуте). На 30-й минуте хозяева имели очень хороший шанс забить второй гол, но голкипер «быков» Станислав Агкацев отбил пенальти в исполнении Мирлинда Даку.

А незадолго до финального свистка форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун забил еще одни гол, но арбитр его отменил, посмотрев повтор эпизода ‒ Эдуард Сперцян чуть раньше нарушил правила при отборе мяча.

В 15 первых матчах чемпионата у краснодарской команды 11 побед и 4 ничьих ‒ это дает 37 очков и первое место в турнирной таблице (у идущего вторым «Зенита» ‒ 36 очков).

Сейчас в чемпионате наступает небольшая пауза, связанная с матчами сборных. До конца года «Краснодару» предстоит провести еще три матча: 23 ноября на выезде с «Химками», а потом два домашних ‒ 1 декабря со «Спартаком» и 8 декабря с «Локомотивом».