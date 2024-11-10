Где в Краснодаре отключат электричество 11 ноября? Все адреса
Мы собрали в удобном формате полный список краснодарских адресов, где 11 ноября будут ограничивать подачу электроэнергии
«Электросети Кубани» опубликовали предупреждение о том, где 11 ноября с 09:00 до 17:00 возможны отключения электричества. Если вам сложно разбираться в запутанных таблицах, которые они опубликовали, попробуйте поискать свой адрес у нас ‒ мы перевели предоставленные данные в простой и понятный формат.
Список адресов
ул. Бакинская, 1, 2, 3, 4, 5
ул. Дальняя, 1 А, 1/10
ул. Дзержинского, 16, 18, 20, 22, 22/1, 26, 28, 30, 32, 32/1, 34, 35, 63
ул. Калинина, 197, 201
ул. Клубная, 10, 12
ул. Офицерская, 33 А, 35, 39
ул. Бородинская, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 115/1, 116, 118, 120, 122, 124
ул. Мачуги, 174, 180
ул. Пушкина, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50
ул. Фадеева, 122
ул. Бабушкина, 99
ул. Виноградная, 2
ул. Воровского, 146, 148, 150, 152, 173, 175, 177
ул. Гагарина, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214
ул. Красных Партизан, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 144/1, 144/2, 146, 148, 150, 150/1, 152, 154, 339, 341 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 443/1, 445
пр-д Красных Партизан, 1 А, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
пр-д Кропоткина, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
пр-д Луговой, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57
ул. Маркса, 29, 31, 128
ул. Передерия, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 179, 181. 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199
ул. Тургенева, 91, 93, 95, 109, 111
пр-д Тургенева, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67
ул. Энгельса, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195
пр-д Энгельса 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57
ул. 1 Мая, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 348, 350, 352. 354, 356, 358, 360, 362, 364, 266, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380
ул. Уссурийская, 1, 9
ул. Березанская, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
ул. Буденного, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293 295, 297, 299, 301, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380
ул. Кузнечная, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 10, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170
ул. Кутузова, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59
ул. Айвазовского, 27
пр-д Болотникова, 21
ул. Верхняя, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
пр-д 1-й Верхний, 2, 3, 4, 6, 8
ул. Воронежская, 43, 45, 55
ул. Димитрова, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 62
пр-д 1-й Западный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
пр-д 2-й Западный, 4, 6
ул. Заройная, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95
ул. 2-я Заройная, 5
ул. Керченская, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86
пр-д Кольцевой, 61
ул. Нижняя, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
пр-д 1-й Нижний, 4, 6, 8, 10
тупик Нижний, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
ул. Ставропольская, 197, 199, 201
ул. Степная, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42
ул. Таманская, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 109
ул. Екатериновская, 32, 34
ул. Народная, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146
ул. Семеновская, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51
ул. Троицкая, 5
ул. Апельсиновая, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
ул. Ароматная, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
ул. Виноградная, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
ул. Главная, 2, 4, 6, 8, 10, 609, 610, 611, 614, 616, 618, 620, 622, 623, 624, 625
ул. Декоративная, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
ул. Еловая, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
ул. Пихтовая, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 80
ул. Смородиновая, 1, 3, 5, 7, 9
ул. Солнечная, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
ул. Тюльпановая, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
ул. Урожайная, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
ул. Яблочная, 95, 97, 99, 100, 101 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
ул. Атамана Головатого, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
ул. Базарная, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 53, 54, 55, 56, 58, 60
ул. Бейсугская, 24, 26, 28, 30, 32
ул. Знаменская, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71
ул. Муромская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 30, 32, 34, 36, 38, 40
ул. Новодонецкая, 5, 7, 9, 11, 20, 22, 24, 26
ул. Семёновская, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 76
пр-д Сечевой, 4
ул. Слободская, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
ул. Соборная, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
ул. Становая, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65
пр-д 1-й Становой, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
пр-д 2-й Становой, 4, 6, 8, 10, 12
Отдельно краснодарский ЕДДС предупредил жителей станицы Старокорсунской о том, что 11 ноября с 9:00 до 17:00 возможно отключение электричества в связи с работами по замене оборудования на более надёжное. Вот на каких улицах могут возникнуть перебои с электроэнергией:
ул. Бородинская
ул. Бригадная
ул. Бурсаковская
ул. Васильевская
ул. Владимирская
ул. Вознесенская
ул. Запорожская
ул. Заставная
переулок Звездный
ул. Лабинская
ул. Лебяжья
ул. Луговая
ул. Малолагерная
ул. Молодежная
ул. Новосеверская
ул. Обрывная
ул. Полковая
ул. Преградная
ул. Придорожная
ул. Пролетарская
ул. Садовая
ул. Спортивная
ул. Тенгинская
ул. Украинская
ул. Цветочная
ул. Чонгарская
ул. Шевченко
Ранее на этой неделе прокуратура начала проверку в связи с отсутствием отопления в Новороссийске.