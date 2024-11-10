Где в Краснодаре отключат электричество 11 ноября? Все адреса

Мы собрали в удобном формате полный список краснодарских адресов, где 11 ноября будут ограничивать подачу электроэнергии

«Электросети Кубани» опубликовали предупреждение о том, где 11 ноября с 09:00 до 17:00 возможны отключения электричества. Если вам сложно разбираться в запутанных таблицах, которые они опубликовали, попробуйте поискать свой адрес у нас ‒ мы перевели предоставленные данные в простой и понятный формат. Список адресов

Центр ул. Бакинская, 1, 2, 3, 4, 5

ул. Дальняя, 1 А, 1/10

ул. Дзержинского, 16, 18, 20, 22, 22/1, 26, 28, 30, 32, 32/1, 34, 35, 63

ул. Калинина, 197, 201

ул. Клубная, 10, 12

ул. Офицерская, 33 А, 35, 39

Пашковка/Гидрострой ул. Бородинская, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 115/1, 116, 118, 120, 122, 124

ул. Мачуги, 174, 180

ул. Пушкина, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50

ул. Фадеева, 122

ФМР/ЮМР/СМР ул. Бабушкина, 99

ул. Виноградная, 2

ул. Воровского, 146, 148, 150, 152, 173, 175, 177

ул. Гагарина, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214

ул. Красных Партизан, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 144/1, 144/2, 146, 148, 150, 150/1, 152, 154, 339, 341 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 443/1, 445

пр-д Красных Партизан, 1 А, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

пр-д Кропоткина, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

пр-д Луговой, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57

ул. Маркса, 29, 31, 128

ул. Передерия, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 179, 181. 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199

ул. Тургенева, 91, 93, 95, 109, 111

пр-д Тургенева, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67

ул. Энгельса, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195

пр-д Энгельса 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57

ул. 1-го Мая ул. 1 Мая, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 348, 350, 352. 354, 356, 358, 360, 362, 364, 266, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380

ул. Уссурийская, 1, 9

Садовая ул. Березанская, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

ул. Буденного, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293 295, 297, 299, 301, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380

ул. Кузнечная, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 10, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170

ул. Кутузова, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59

Дубинка ул. Айвазовского, 27

пр-д Болотникова, 21

ул. Верхняя, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

пр-д 1-й Верхний, 2, 3, 4, 6, 8

ул. Воронежская, 43, 45, 55

ул. Димитрова, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 62

пр-д 1-й Западный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

пр-д 2-й Западный, 4, 6

ул. Заройная, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95

ул. 2-я Заройная, 5

ул. Керченская, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86

пр-д Кольцевой, 61

ул. Нижняя, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

пр-д 1-й Нижний, 4, 6, 8, 10

тупик Нижний, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

ул. Ставропольская, 197, 199, 201

ул. Степная, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

ул. Таманская, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 109

Западный обход ул. Екатериновская, 32, 34

ул. Народная, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146

ул. Семеновская, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51

ул. Троицкая, 5

поселок Северный ул. Апельсиновая, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137

ул. Ароматная, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122

ул. Виноградная, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150

ул. Главная, 2, 4, 6, 8, 10, 609, 610, 611, 614, 616, 618, 620, 622, 623, 624, 625

ул. Декоративная, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

ул. Еловая, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94

ул. Пихтовая, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 80

ул. Смородиновая, 1, 3, 5, 7, 9

ул. Солнечная, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

ул. Тюльпановая, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

ул. Урожайная, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

ул. Яблочная, 95, 97, 99, 100, 101 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

поселок Новознаменский ул. Атамана Головатого, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

ул. Базарная, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 53, 54, 55, 56, 58, 60

ул. Бейсугская, 24, 26, 28, 30, 32

ул. Знаменская, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71

ул. Муромская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 30, 32, 34, 36, 38, 40

ул. Новодонецкая, 5, 7, 9, 11, 20, 22, 24, 26

ул. Семёновская, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 76

пр-д Сечевой, 4

ул. Слободская, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

ул. Соборная, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61

ул. Становая, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65

пр-д 1-й Становой, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

пр-д 2-й Становой, 4, 6, 8, 10, 12

Отдельно краснодарский ЕДДС предупредил жителей станицы Старокорсунской о том, что 11 ноября с 9:00 до 17:00 возможно отключение электричества в связи с работами по замене оборудования на более надёжное. Вот на каких улицах могут возникнуть перебои с электроэнергией:

Старокорсунская ул. Бородинская

ул. Бригадная

ул. Бурсаковская

ул. Васильевская

ул. Владимирская

ул. Вознесенская

ул. Запорожская

ул. Заставная

переулок Звездный

ул. Лабинская

ул. Лебяжья

ул. Луговая

ул. Малолагерная

ул. Молодежная

ул. Новосеверская

ул. Обрывная

ул. Полковая

ул. Преградная

ул. Придорожная

ул. Пролетарская

ул. Садовая

ул. Спортивная

ул. Тенгинская

ул. Украинская

ул. Цветочная

ул. Чонгарская

ул. Шевченко