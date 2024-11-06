В Новороссийске прокуратура начала проверку из-за проблем с отоплением

5 ноября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила о проверке из-за отсутствия отопления в многоквартирных домах Новороссийска. Отопительный сезон в городе начался 21 октября. Однако многие жители до сих пор остаются без тепла.

По данным ведомства, специалисты уже восстановили теплоснабжение в 50 многоэтажках, двух детских садах и одной школе.



По результатам проверки прокуроры оценят действия теплоснабжающих, управляющих организаций и администрации. При наличии нарушений ведомство примет меры.



5 ноября мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал в своем телеграм-канале, что в городе устранили семь утечек, а еще четыре остаются в работе.



В этот день отопление восстановили еще в 45 домах. При этом специалисты зафиксировали 15 случаев нарушения подачи тепла.



«Наша газета Новороссийск» написала, что во время ремонтных работ на улице Карамзина, 33 «АТЭК» повредил водопроводную трубу. В результате с вечера 4 ноября без воды остались жители 22 многоэтажек. Ресурс вернулся в краны только ночью.

Еще одна авария произошла в домах на улицах Советов 64, 66, 68 и Новороссийских Партизан, 12. Из-за прорыва теплотрассы затопило подвалы, людям отключили свет. Позже СМИ сообщили, что электричество восстановили, но отопление так и не появилось.



Вечером 5 ноября телеграм-канал «ЧП Новороссийск» провел опрос среди жителей Новороссийска. Проголосовали около 1400 человек, из которых 21% все еще остаются без тепла.