Ученые из Ростовской области научились делать бетон из кофейной гущи

7 ноября РИА «Новости» сообщило , что ученые Донского государственного технологического университета в составе международного исследовательского коллектива получили бетон на основе биоугля из кофейной гущи.

По словам исследователей, кофейная гуща — органический продукт, его нельзя добавлять непосредственно в бетон. Органика выделяет вещества, ослабляющие стройматериал. Поэтому ученые нагрели гущу до 400 °C, тем самым выпарив кислород. Затем они измельчили её и получили так называемый биоугль.

После этого специалисты из ДГТУ с коллегами из Турции, Азербайджана и Ливана заменили биоуглем часть цемента при производстве бетона. Исследования показали, что добавка не только экономит цемент, но и улучшает свойства бетона.