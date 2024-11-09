Ученые из Ростовской области научились делать бетон из кофейной гущи
Бетон на основе биоугля из кофейной гущи получили ученые из Ростовской области
7 ноября РИА «Новости» сообщило, что ученые Донского государственного технологического университета в составе международного исследовательского коллектива получили бетон на основе биоугля из кофейной гущи.
Разработка позволяет снизить расход цемента примерно на 10% и повысить качество раствора. Авторы также предложили новую методику изготовления модифицирующей добавки.
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По словам исследователей, кофейная гуща — органический продукт, его нельзя добавлять непосредственно в бетон. Органика выделяет вещества, ослабляющие стройматериал. Поэтому ученые нагрели гущу до 400 °C, тем самым выпарив кислород. Затем они измельчили её и получили так называемый биоугль.
После этого специалисты из ДГТУ с коллегами из Турции, Азербайджана и Ливана заменили биоуглем часть цемента при производстве бетона. Исследования показали, что добавка не только экономит цемент, но и улучшает свойства бетона.
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