На 43% больше стали тратить на антидепрессанты жители Краснодарского края

Почти в полтора раза увеличились за год расходы кубанцев на лекарства для борьбы с депрессией

Аптеки Краснодарского края за первые девять месяцев 2024 года продали препараты из группы антидепрессантов на общую сумму в 366 миллионов рублей ‒ это на 43,9% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года. Такие данные приводят «Ведомости Юг» со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.

Если считать продажи по упаковкам (438 тысяч штук), то годовой прирост составил 20,4%.