Краснодарский Молодежный театр готовит «Горе от ума». Что известно о новом спектакле и когда премьера

В начале ноября Молодежный театр представит премьеру сезона. Рассказываем о режиссере, актерах и оформлении спектакля «Горе от ума» (12+)

15 июля Молодежный театр Краснодара сообщил, что премьерой нового театрального сезона станет спектакль «Горе от ума» по пьесе Александра Грибоедова. Репетиции начались в конце августа и после перерыва продолжились в октябре. Спектакль поставил московский режиссер Павел Пронин, с которым краснодарские зрители уже знакомы. В 2017 году на сцене «Молодежки» он представил спектакль «Звезды светят на потолке» по роману шведской писательницы Йоханны Тидель. Молодежный театр стал первым в мире, кто дал жизнь этому роману на театральной сцене.

В спектакле «Горе от ума» заняты Виктория Кузнецова, Евгений Парафилов, Анастасия Ковьярова, Анатолий Дробязко, Алексей Алексеев — всего 25 актеров театра, при этом всего в труппе сейчас числится 30 артистов. Роль дворянина Чацкого исполнил молодой актер Владислав Гоголев. Он официально вошел в труппу театра в 2024 году. Артист занят в нескольких постановках: «Цахес», «Самоубийца», «Ночь любовных помешательств», «Любовь и голуби». В спектакле «Горе от ума» будет его первая главная роль.

© Фото Татьяны Зубковой предоставил Юга.ру Краснодарский Молодежный театр

Актеры Анатолий Дробязко и Владислав Гоголев © Фото Екатерины Струналь предоставил Юга.ру Краснодарский Молодежный театр

© Фото Марины Богдан предоставил Юга.ру Краснодарский Молодежный театр

Оформлением спектакля занималась художник-постановщик Ирина Сид, а музыку специально для этой постановки написал композитор Александр Жемчужников. «Мой многолетний соавтор сценограф Ирина Сид предложила в декорациях пойти по пути стилизации, а костюмы создать более фантазийные, уходя от прямого исторического атрибутирования в пользу яркой, подчеркнутой театральности. Это же направление подчёркивает музыка», — рассказал Юга.ру режиссер Павел Пронин.

Комедию в стихах «Горе от ума» Грибоедов написал в 1822-1824 годах, однако с публикацией возникли проблемы. Произведение многократно подвергалось цензуре, поэтому первое время распространялось в рукописях. Частично его опубликовали в 1825 году, а на сцене театра поставили в 1829 году. Вот что ответил режиссер Павел Пронин на вопрос Юга.ру о том, почему спустя 200 лет произведение не устаревает. «Пьеса до сих пор актуальна, и говорит очень многое о сегодняшнем времени. «Дома новы — но предрассудки стары!» — восклицает Чацкий. И в самом деле, характеры людей, отношения в семье и в обществе, ценности и цели людей — всё узнаваемо, всё понятно и рифмуется с сегодняшним днём».

Актер Владислав Гоголев и режиссер Павел Пронин © Фото Марины Богдан предоставил Юга.ру Краснодарский Молодежный театр

© Фото Марины Богдан предоставил Юга.ру Краснодарский Молодежный театр

© Фото Марины Богдан предоставил Юга.ру Краснодарский Молодежный театр

© Фото Марины Богдан предоставил Юга.ру Краснодарский Молодежный театр

© Фото Марины Богдан предоставил Юга.ру Краснодарский Молодежный театр

Режиссер также рассказал, почему классика в школьной программе иногда вызывает сложности и как вызвать интерес у молодого зрителя. «В театре скучно то, что скучно. А то, что интересно, скучным не будет. Есть объективная сложность в «школьной программе», связанная с тем, что никто: ни Пушкин, ни Гоголь, ни Достоевский, ни Грибоедов — не писали для подростков. Впрочем, и молодых зрителей нельзя унижать, навязывая им выхолощенный диетический продукт — они в состоянии воспринять сложные произведения, отрефлексировать сложные вопросы. Поэтому я следую за автором в правилах живого театра, подлинного спонтанного сценического действия — и каждый зритель найдёт в спектакле что-то своё», — поделился Павел Пронин. Премьера спектакля «Горе от ума» пройдет 7, 8, 9 и 10 ноября. В этом году будет еще четыре показа с 5 по 8 декабря. Даты спектакля после Нового года еще не объявили. Краснодарский Молодежный театр находится по адресу улица Седина, 28. Телефон кассы: 8 (861) 262-50-83 (работает ежедневно с 11:00 до 19:00).