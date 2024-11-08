Глава Адыгеи поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Адыгея

Распечатать

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел России глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил личный состав республиканского МВД с профессиональным праздником

Торжественное собрание открыл министр внутренних дел по Республике Адыгея Олег Безсмельницын. После минуты молчания в память о погибших сотрудниках и выноса знамени МВД гостям показали видеоролик о деятельности различных подразделений ведомства.

В своем приветствии Мурат Кумпилов отметил, что этот праздник символизирует доблесть и честь всех, кто стоит на страже правопорядка и безопасности граждан.

«Ваша работа требует высокой самоотдачи, принципиальности, внимательного отношения к людям и постоянного профессионального роста. Эти качества, как и традиции преданного служения Отчизне и верности присяге, остаются ключевыми в работе полицейских, служат залогом успешного решения задач», — сказал глава региона.

Он напомнил о подвигах земляков — сотрудников органов правопорядка, героически сражавшихся в годы Великой Отечественной войны и тех, кто охранял порядок в мирное время.

Десять лет Дню адыгов в Кабардино-Балкарии:

Поблагодарив ветеранов службы и действующих сотрудников МВД, Мурат Кумпилов еще раз поздравил всех с наступающим профессиональным праздником, пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.

Офицеры службы, добившиеся высоких результатов в работе, получили дипломы Госсовета-Хасэ и благодарности главы Адыгеи, а также региональных УФСБ, СУ СК, Росгвардии, УФСИН и ГУ МЧС. После официальной части праздника на сцене с творческими номерами выступили сотрудники полиции и их дети.

Читайте также: В Майкопе планируют благоустроить исторический центр города. Что изменится в столице Адыгеи?

Адыгея Министерство внутренних дел РФ Мурат Кумпилов Полиция Праздники

Новости

В Краснодаре состоится лекция о династии Романовых
Свидание с планетой. Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Дом. История путешествия»
В Краснодарском крае такси подорожало на 11%. К Новому году цены могут повыситься на 20%
Мэрия Краснодара начнет сносить гаражи и рекламные стенды. Где уберут незаконные постройки
В Краснодаре посадили дуб там, где власти хотят построить храм. Каждую ночь дерево пытаются вырвать или повредить
«Первая снежинка падает на Красной Поляне — сочинцы наряжают елку». За 56 дней до Нового года в Сочи установили первую елку

Лента новостей

Реклама на сайте