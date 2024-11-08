Глава Адыгеи поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел России глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил личный состав республиканского МВД с профессиональным праздником
Торжественное собрание открыл министр внутренних дел по Республике Адыгея Олег Безсмельницын. После минуты молчания в память о погибших сотрудниках и выноса знамени МВД гостям показали видеоролик о деятельности различных подразделений ведомства.
В своем приветствии Мурат Кумпилов отметил, что этот праздник символизирует доблесть и честь всех, кто стоит на страже правопорядка и безопасности граждан.
«Ваша работа требует высокой самоотдачи, принципиальности, внимательного отношения к людям и постоянного профессионального роста. Эти качества, как и традиции преданного служения Отчизне и верности присяге, остаются ключевыми в работе полицейских, служат залогом успешного решения задач», — сказал глава региона.
Он напомнил о подвигах земляков — сотрудников органов правопорядка, героически сражавшихся в годы Великой Отечественной войны и тех, кто охранял порядок в мирное время.
Десять лет Дню адыгов в Кабардино-Балкарии:
Поблагодарив ветеранов службы и действующих сотрудников МВД, Мурат Кумпилов еще раз поздравил всех с наступающим профессиональным праздником, пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.
Офицеры службы, добившиеся высоких результатов в работе, получили дипломы Госсовета-Хасэ и благодарности главы Адыгеи, а также региональных УФСБ, СУ СК, Росгвардии, УФСИН и ГУ МЧС. После официальной части праздника на сцене с творческими номерами выступили сотрудники полиции и их дети.