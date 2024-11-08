Глава Адыгеи поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел России глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил личный состав республиканского МВД с профессиональным праздником

Торжественное собрание открыл министр внутренних дел по Республике Адыгея Олег Безсмельницын. После минуты молчания в память о погибших сотрудниках и выноса знамени МВД гостям показали видеоролик о деятельности различных подразделений ведомства.

В своем приветствии Мурат Кумпилов отметил, что этот праздник символизирует доблесть и честь всех, кто стоит на страже правопорядка и безопасности граждан.

«Ваша работа требует высокой самоотдачи, принципиальности, внимательного отношения к людям и постоянного профессионального роста. Эти качества, как и традиции преданного служения Отчизне и верности присяге, остаются ключевыми в работе полицейских, служат залогом успешного решения задач», — сказал глава региона.