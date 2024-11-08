В горах Адыгеи газифицировали ещё один фельдшерско-акушерский пункт

Адыгея

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  • Река Белая. Республика Адыгея © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Река Белая. Республика Адыгея © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) села Хамышки Майкопского района Адыгеи провели газ

Село Хамышки расположено в долине реки Белой в Майкопском районе Адыгеи. Входит в состав Даховского сельского поселения.

ФАП в Хамышках обслуживает не только местных жителей, но и туристов. Для его газификации проложили 38 метров газопровода, установили газовый котел, интеллектуальный газовый счетчик и систему автоматического контроля загазованности. 

Ранее, 15 октября, в Адыгее провели газ в ФАП, который с 1960 года работает в самом отдаленном горном поселке Майкопского района — Гузерипле. 

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Как отметил спикер Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный, в 2024 году в Майкопском районе построили газопроводы в популярных туристических населенных пунктах: в станицах Даховская, Новосвободная и поселке Усть-Сахрай. До конца года планируют проложить газопроводы в Севастопольской, Новопрохладной и Меркулаевке.

Нарожный добавил, что уровень газификации республики достиг 96,18% — это один из самых высоких показателей в стране. По его словам, этому способствовало пристальное внимание к вопросу главы Адыгеи Мурата Кумпилова и сотрудничество государственных и муниципальных властей.

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Адыгея Газ Здравоохранение Инфраструктура Майкопский район Медицина Мурат Кумпилов Отопительный сезон Энергетика

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