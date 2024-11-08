В горах Адыгеи газифицировали ещё один фельдшерско-акушерский пункт

В фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) села Хамышки Майкопского района Адыгеи провели газ

Село Хамышки расположено в долине реки Белой в Майкопском районе Адыгеи. Входит в состав Даховского сельского поселения.

ФАП в Хамышках обслуживает не только местных жителей, но и туристов. Для его газификации проложили 38 метров газопровода, установили газовый котел, интеллектуальный газовый счетчик и систему автоматического контроля загазованности.

Ранее, 15 октября, в Адыгее провели газ в ФАП, который с 1960 года работает в самом отдаленном горном поселке Майкопского района — Гузерипле.

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Как отметил спикер Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный, в 2024 году в Майкопском районе построили газопроводы в популярных туристических населенных пунктах: в станицах Даховская, Новосвободная и поселке Усть-Сахрай. До конца года планируют проложить газопроводы в Севастопольской, Новопрохладной и Меркулаевке.