В горах Адыгеи газифицировали ещё один фельдшерско-акушерский пункт
В фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) села Хамышки Майкопского района Адыгеи провели газ
Село Хамышки расположено в долине реки Белой в Майкопском районе Адыгеи. Входит в состав Даховского сельского поселения.
ФАП в Хамышках обслуживает не только местных жителей, но и туристов. Для его газификации проложили 38 метров газопровода, установили газовый котел, интеллектуальный газовый счетчик и систему автоматического контроля загазованности.
Ранее, 15 октября, в Адыгее провели газ в ФАП, который с 1960 года работает в самом отдаленном горном поселке Майкопского района — Гузерипле.
Где в Адыгее построят и отремонтируют поликлиники в 2025 году:
Как отметил спикер Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный, в 2024 году в Майкопском районе построили газопроводы в популярных туристических населенных пунктах: в станицах Даховская, Новосвободная и поселке Усть-Сахрай. До конца года планируют проложить газопроводы в Севастопольской, Новопрохладной и Меркулаевке.
Нарожный добавил, что уровень газификации республики достиг 96,18% — это один из самых высоких показателей в стране. По его словам, этому способствовало пристальное внимание к вопросу главы Адыгеи Мурата Кумпилова и сотрудничество государственных и муниципальных властей.