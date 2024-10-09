В Краснодарском крае построят первую бетонную дорогу. Ее начали возводить в Усть-Лабинске

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Компания «Цемрос» построит в Краснодарском крае первую бетонную дорогу. Она свяжет трассу Краснодар — Кропоткин с мясокомбинатом «Южный»

8 октября пресс-служба «Цемрос» сообщила, что компания возведет первую в Краснодарском крае бетонную дорогу. Ее начали строить в Усть-Лабинске.

Дорога длиной 1,7 км свяжет трассу Краснодар — Кропоткин с мясокомбинатом «Южный».

437 машин на тысячу человек:

Магистраль возведут два этапа. Сначала специалисты создадут дорожное основание при помощи технологии холодной регенерации. Этот метод позволяет ремонтировать дороги с использованием старого покрытия как компонента нового. После на участке уложат слой бетона.

Материалы для работ дорожникам будут поставлять с заводов компании в Карачаево-Черкесии и Белгородской области.

«В России строительство дорог с цементобетонным покрытием практически не используется по причине настороженного отношения дорожников к ним и сложившейся практики работы с асфальтом. В то же время, бетонные дороги активно строятся в США, Китае и Европе. Хороший опыт строительства таких дорог есть у наших соседей в Беларуси», — рассказал гендиректор предприятия Главстрой-Усть-Лабинск Николай Горетый.

По его словам, использование цемента в дорожном строительстве повышает долговечность и безопасность дорог, а также сокращает затраты на их ремонт.

Бетон — один из материалов, который используют при укладке дорожного покрытия. Такое полотно жесткое, так как в качестве связующего материала применяется цемент.

Бетонные дороги считаются более долговечными и устойчивыми к высоким температурам и образованию колеи. Срок службы цементобетонных покрытий без ремонта достигает 25 лет, а асфальтных — 12 лет. При этом километр бетонной дороги может стоить на 30% больше заасфальтированной.

По состоянию на 2019 год в России автодороги из бетона составляли всего 1% от общего объема.

Напомним, что экс-главный архитектор Кубани рассказывал, как устранить пробки в Краснодаре.

Как писали Юга.ру, трассу Краснодар — Кабардинка хотят построить до конца 2029 года. Скорее всего, дорога будет платной.

Автомобили Дороги Инфраструктура Краснодар Ремонт дорог Строительство Транспорт Усть-Лабинский район

Новости

В Краснодарском крае построят первую бетонную дорогу. Ее начали возводить в Усть-Лабинске
«Еще один Музыкальный». Что говорят о новом микрорайоне в Прикубанском округе Краснодара
В школах и детсадах Краснодарского края проходят беседы о вреде квадробинга. Собрали мнения жителей
В Краснодаре на двух улицах в районе Тургеневского моста введут одностороннее движение
Стадион «Краснодар» отмечает 8-летие: история и интересные факты об арене
Турпоезд не будет курсировать между Туапсе, Сочи и Гагрой до Нового года

Лента новостей

Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
4 октября, 11:12
Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
Идем к Бадукским озерам в Карачаево-Черкесии самостоятельно
Жара и дожди
7 октября, 09:28
Жара и дожди
Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели
Стачки, ярмарки и дирижабли
2 октября, 18:30
Стачки, ярмарки и дирижабли
Что писали о Екатеринодаре шведские газеты середины XIX — начала XX веков

Реклама на сайте