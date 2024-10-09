В Краснодарском крае построят первую бетонную дорогу. Ее начали возводить в Усть-Лабинске

Компания «Цемрос» построит в Краснодарском крае первую бетонную дорогу. Она свяжет трассу Краснодар — Кропоткин с мясокомбинатом «Южный»

8 октября пресс-служба «Цемрос» сообщила, что компания возведет первую в Краснодарском крае бетонную дорогу. Ее начали строить в Усть-Лабинске. Дорога длиной 1,7 км свяжет трассу Краснодар — Кропоткин с мясокомбинатом «Южный».

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Магистраль возведут два этапа. Сначала специалисты создадут дорожное основание при помощи технологии холодной регенерации. Этот метод позволяет ремонтировать дороги с использованием старого покрытия как компонента нового. После на участке уложат слой бетона.



Материалы для работ дорожникам будут поставлять с заводов компании в Карачаево-Черкесии и Белгородской области.



«В России строительство дорог с цементобетонным покрытием практически не используется по причине настороженного отношения дорожников к ним и сложившейся практики работы с асфальтом. В то же время, бетонные дороги активно строятся в США, Китае и Европе. Хороший опыт строительства таких дорог есть у наших соседей в Беларуси», — рассказал гендиректор предприятия Главстрой-Усть-Лабинск Николай Горетый.



По его словам, использование цемента в дорожном строительстве повышает долговечность и безопасность дорог, а также сокращает затраты на их ремонт.

Бетон — один из материалов, который используют при укладке дорожного покрытия. Такое полотно жесткое, так как в качестве связующего материала применяется цемент.



Бетонные дороги считаются более долговечными и устойчивыми к высоким температурам и образованию колеи. Срок службы цементобетонных покрытий без ремонта достигает 25 лет, а асфальтных — 12 лет. При этом километр бетонной дороги может стоить на 30% больше заасфальтированной.



По состоянию на 2019 год в России автодороги из бетона составляли всего 1% от общего объема.