В Краснодарском крае выходные будут теплыми и солнечными

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 9-10 ноября. В регионе днем будет +15 °С тепла

Синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что в выходные погода в Краснодарском крае окажется под влиянием антициклона. Облаков в небе станет меньше. Дождей не ожидается, а температурные показатели окажутся на 2-3 °С выше климатической нормы.

Однако, по данным краснодарского ЦГМС, в горах Кубани 9 и 10 ноября прогнозируют мокрый снег. Ночью до -6 °С мороза, днем — от 0 до 5 °С.

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Температура воздуха в регионе ночью — от 0 °С до 5 °С, в юго-восточных предгорных районах холоднее — от -3 °С до 2 °С. Днем в Краснодарском крае столбик термометра будет на уровне 13-15 °С.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Ветер слабый, но местами порывы могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью — 4-9 °С, днем — 12-17 °С.

Как писали Юга.ру, в первые дни ноября в Краснодаре, Анапе и Новороссийске зафиксировали заморозки и снег.

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