Авито запускает «Великую Хватамбу»: на распродаже новые товары можно будет купить со скидками до 90%

C 8 ноября Авито запускает распродажу более 9 миллионов новых и подержанных товаров от профессиональных и частных продавцов

В новые товары компания субсидировала десятки миллионов рублей: IPhone 16 ProMax, новогодние елки, умная бытовая техника будет продаваться со скидками, некоторые предложения получат дисконт до 90% и ряд товаров можно будет купить по цене до 100 рублей.

Впервые Авито представит на распродаже почти 10 тысяч новых товаров со скидками до 90%. Среди них — электроника и техника: смартфоны Samsung, HUAWEI, Apple, в том числе IPhone 16 ProMax, наушники, роботы-пылесосы, электрогрили, чайники, а также игрушки для детей, посуда, автотовары, товары для хобби и отдыха, новогодняя атрибутика и ёлки. Некоторые популярные на Авито товары будут продавать за 99 рублей, а доставка обойдется в один рубль.

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В «Великой Хватамбе» поучаствуют как профессиональные, так и частные продавцы с высоким рейтингом. Они получат дополнительное продвижение продаваемого ассортимента на внутренних и внешних площадках: федеральную рекламу на ТВ, билбордах и в интернете, а также на многомиллионную аудиторию самой платформы.

Как отмечают в пресс-службе платформы, особый алгоритм Авито поможет избежать «накручивания» цен перед распродажей. Сервис исключит товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании, и превышает среднюю за последний месяц.

Одной из ключевых особенностей распродажи станет эксклюзивный ассортимент товаров от знаменитостей. Блогеры, артисты и ведущие специально для Авито выберут для продажи значимые для себя вещи и расскажут о них в своих личных кабинетах на платформе.

«Эта распродажа отличается от всего, что делала компания раньше. Здесь по-прежнему миллионы товаров с большими скидками людям от людей. Но в этот раз мы подготовили большой ассортимент новых товаров, с которыми можно сэкономить до 90% — такие скидки Авито предлагает впервые. Есть уникальное предложение, в рамках распродажи можно будет купить вещи знаменитостей, — рассказывает Сергей Хакимов, директор по продукту в Авито Товарах. — А главное — это честные скидки. Мы используем решение, которое позволяет исключить фальшивые скидки, то, с чем довольно часто можно столкнуться в сезон распродаж: как офлайн, так и онлайн».

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Распродажа доступна всем пользователям Авито по всей России и продлится до 1 декабря 2024 года включительно.

Исследования, которые Авито провел в преддверии «Великой Хватамбы», показали, что 67% жителей Краснодара предпочитают делать покупки онлайн. Главное преимущество цифрового шоппинга для многих — возможность сравнивать цены на одной площадке и находить выгодные предложения, так ответили 35% респондентов. Также эксперты выяснили, что в среднем жители Краснодара, планирующие покупки во время больших распродаж, готовы потратить 22 000 рублей. Мужчины откладывают на шоппинг в среднем 24 000, в то время как женщины назвали комфортной сумму в 20 000 рублей.