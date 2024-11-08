В Краснодаре под музыку прочитают стихи Поля Верлена, Ги де Мопассана и Оскара Уайльда

В Краснодаре 22 ноября состоится концерт «Impressions: слова и музыка» (12+)

Актриса Мария Ступченко прочитает стихи Поля Верлена, Ги де Мопассана и Оскара Уайльда. За аккомпанемент отвечает инструментальное трио в составе Ксении Леваковой (флейта), Ольги Сергиенко (виолончель) и Светланы Баукиной (фортепиано). Они исполнят французские музыкальные произведения разных эпох.

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 22 ноября концерт «Impressions: слова и музыка».

Начало в 19:00 по адресу улица Красная, 15. Стоимость 1000 рублей. Билеты можно приобрести на сайте и в кассе музея.

Ранее в музее имени Коваленко состоялся концерт фолк-группы «Уроборос».