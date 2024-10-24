Сборная России по футболу проведет матч на стадионе ФК «Краснодар» впервые после 2017 года

Товарищеский матч между сборной России и командой Брунея пройдет в Краснодаре 15 ноября

Матч между российской и азиатской командами должен был пройти в Сочи на стадионе «Фишт», однако из-за плохого состояния газона на арене РФС решил перенести игру в другой город. Рассматривались стадионы Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодара.

24 октября Российский футбольный союз сообщил , что сборная России по футболу сыграет с командой Брунея на стадионе ФК «Краснодар». Товарищеский матч пройдет 15 ноября.

Ранее российская сборная дважды проводила товарищеские матчи на стадионе Галицкого. В октябре 2016 года россияне проиграли сборной Коста-Рики со счетом 3:4 — матч стал первым на стадионе ФК «Краснодар». Еще одна игра прошла в марте 2017 года против команды Кот-д’Ивуара — сборная РФ уступили со счетом 0:2.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. С тех пор отечественные команды проводят только товарищеские матчи.

Игра начнется 15 ноября в 19:00 по московскому времени. Дату начала продажи билетов на матч сборных России и Брунея объявят позже.