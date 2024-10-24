Сборная России по футболу проведет матч на стадионе ФК «Краснодар» впервые после 2017 года
Товарищеский матч между сборной России и командой Брунея пройдет в Краснодаре 15 ноября
24 октября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России по футболу сыграет с командой Брунея на стадионе ФК «Краснодар». Товарищеский матч пройдет 15 ноября.
Матч между российской и азиатской командами должен был пройти в Сочи на стадионе «Фишт», однако из-за плохого состояния газона на арене РФС решил перенести игру в другой город. Рассматривались стадионы Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодара.
Ранее российская сборная дважды проводила товарищеские матчи на стадионе Галицкого. В октябре 2016 года россияне проиграли сборной Коста-Рики со счетом 3:4 — матч стал первым на стадионе ФК «Краснодар». Еще одна игра прошла в марте 2017 года против команды Кот-д’Ивуара — сборная РФ уступили со счетом 0:2.
Стадион «Краснодар» отмечает 8-летие:
Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. С тех пор отечественные команды проводят только товарищеские матчи.
Игра начнется 15 ноября в 19:00 по московскому времени. Дату начала продажи билетов на матч сборных России и Брунея объявят позже.
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