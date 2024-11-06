В Сочи в реку Восточный Дагомыс слили хлорку. Погибло более тысячи особей рыбы

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «ЧП Дагомыс» https://t.me/Chp_Dagomys/18128
    © Скриншот из телеграм-канала «ЧП Дагомыс» https://t.me/Chp_Dagomys/18128

Роспотребнадзор выявил сточные воды с запахом хлорки в реке Восточный Дагомыс. Материалы проверки направили в прокуратуру

Предыстория: В октябре в реке Дагомыс обнаружили мертвую рыбу. Очевидцы сообщали о запахе хлорки, который исходил от водоема. Это был третий эпизод массовой гибели позвоночных в Сочи в 2024 году. Предыдущий зафиксировали в августе в районе Пластунки, а до этого — в апреле.

6 ноября врио руководителя Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Сергей Драло сообщил ТАСС, что в Сочи в реке Восточный Дагомыс погибли более тысячи рыб: 

«В акватории реки Восточный Дагомыс на участке длиной от 700 до 800 метров обнаружена гибель водных биологических ресурсов в количестве 1138 экземпляров, из них быстрянка южная — 682 экземпляров, подуст — 92 экземпляров, усач — 125 экземпляров, шемая Азово-Черноморская — 228 экземпляров, речной бычок Родиона — 11 экземпляров».

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Чтобы установить причины массовой гибели рыбы специалисты отобрали пробы воды, грунта и погибших особей.

В Южном межрегиональном управлении Росприроднадзора рассказали ТАСС, что при обследовании акватории и водоохранной зоны реки Восточный Дагомыс обнаружили сброс сточных вод из трубы.

«Сточные воды прозрачные, имеют хлорированный запах. Природная вода в реке имеет естественный цвет», — уточнили в ведомстве.

Материалы направили в Сочинскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Напомним, что в октябре в Новороссийске обнаружили следы мазута в Черном море, а в Туапсинском районе в воду смыло мешки с галькой, покрытой нефтепродуктами.

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В Сочи в реку Восточный Дагомыс слили хлорку. Погибло более тысячи особей рыбы
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