В Сочи в реку Восточный Дагомыс слили хлорку. Погибло более тысячи особей рыбы

Роспотребнадзор выявил сточные воды с запахом хлорки в реке Восточный Дагомыс. Материалы проверки направили в прокуратуру

Предыстория: В октябре в реке Дагомыс обнаружили мертвую рыбу. Очевидцы сообщали о запахе хлорки, который исходил от водоема. Это был третий эпизод массовой гибели позвоночных в Сочи в 2024 году. Предыдущий зафиксировали в августе в районе Пластунки, а до этого — в апреле .

6 ноября врио руководителя Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Сергей Драло сообщил ТАСС, что в Сочи в реке Восточный Дагомыс погибли более тысячи рыб: «В акватории реки Восточный Дагомыс на участке длиной от 700 до 800 метров обнаружена гибель водных биологических ресурсов в количестве 1138 экземпляров, из них быстрянка южная — 682 экземпляров, подуст — 92 экземпляров, усач — 125 экземпляров, шемая Азово-Черноморская — 228 экземпляров, речной бычок Родиона — 11 экземпляров».

Чтобы установить причины массовой гибели рыбы специалисты отобрали пробы воды, грунта и погибших особей.



В Южном межрегиональном управлении Росприроднадзора рассказали ТАСС, что при обследовании акватории и водоохранной зоны реки Восточный Дагомыс обнаружили сброс сточных вод из трубы.

«Сточные воды прозрачные, имеют хлорированный запах. Природная вода в реке имеет естественный цвет», — уточнили в ведомстве.



Материалы направили в Сочинскую межрайонную природоохранную прокуратуру.