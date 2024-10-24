В Сочи массово гибнет речная рыба. Экологи зафиксировали третий случай за 2024 год

21 октября член Сочинского географического общества Константин Глазов прошел вдоль реки Восточный Дагомыс и зафиксировал массовую гибель рыбы. На кадрах видно, как мертвые тушки заполнили водоем. Водоканал Сочи начал проверку.

«По результатам проведенных мероприятий удалось выявить источник сброса (загрязнения), который привел к гибели рыбы в реке. На месте сброса взяты пробы воды. Результаты комиссионного обследования будут направлены в природоохранную прокуратуру Сочи для принятия мер в рамках компетенции», — говорится в сообщении.

Однако в МЦУ так и не сообщили, какое предприятие стало источником загрязнения реки и массового замора рыбы.

При этом 23 октября в Западном и Восточном Дагомысе снова обнаружили мертвую рыбу.