В Сочи массово гибнет речная рыба. Экологи зафиксировали третий случай за 2024 год

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «ЧП Дагомыс»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «ЧП Дагомыс»

Общественники вновь обнаружили мертвую рыбу в сочинской реке Восточный Дагомыс

21 октября член Сочинского географического общества Константин Глазов прошел вдоль реки Восточный Дагомыс и зафиксировал массовую гибель рыбы. На кадрах видно, как мертвые тушки заполнили водоем. Водоканал Сочи начал проверку.

23 октября Муниципальный центр управления курорта прокомментировал ситуацию с мором рыбы.

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«По результатам проведенных мероприятий удалось выявить источник сброса (загрязнения), который привел к гибели рыбы в реке. На месте сброса взяты пробы воды. Результаты комиссионного обследования будут направлены в природоохранную прокуратуру Сочи для принятия мер в рамках компетенции», — говорится в сообщении.

Однако в МЦУ так и не сообщили, какое предприятие стало источником загрязнения реки и массового замора рыбы.

При этом 23 октября в Западном и Восточном Дагомысе снова обнаружили мертвую рыбу.

Это уже третий эпизод массовой гибели рыбы в Сочи в 2024 году. Предыдущий зафиксировали в августе в районе Пластунки. Очевидцы предположили, что в реку слили опасные химикаты.

До этого мор рыбы отметили в апреле. Тогда Следственный комитет выяснил, что водоем загрязняла монтажная фирма. 

Как писали Юга.ру, в Туапсинском районе в море смыло мешки с галькой, покрытой нефтепродуктами.

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