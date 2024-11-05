В отелях горного курорта Сочи на новогодние праздники забронировали почти 100% номеров

В отелях Курорта Красная Поляна на новогодние каникулы забронировали почти все номера

Как отмечают в пресс-службе курорта, несмотря на рост глубины бронирования (период между датами бронирования и заезда) в последние годы, часть туристов планируют свой отпуск буквально за 1–2 недели до праздника. По оценкам аналитиков, гости этой категории заполнят оставшиеся места в отелях и комплексе апартаментов. При этом в зимние каникулы объекты Курорта Красная Поляна традиционно будут загружены до 100%.

Первая активная волна бронирований традиционно пришлась на лето. Обычно заблаговременно заботятся о своем новогоднем отдыхе постоянные гости — при раннем бронировании стоимость жилья максимально низкая. Следующий всплеск зафиксировали в конце октября — начале ноября. Третий этап ожидают в декабре, за считанные дни до самих праздников.

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На самом курорте уже начали активно готовится к новогодним каникулам. В этом году праздничная программа «Волшебная лига Деда Мороза» рассчитана на детей и взрослых. Гостей ждут интерактивные- и квест-игры, представления и перформансы, анимационные программы и танцевальные диджей-сеты. Также участникам праздника представится возможность встретиться с главным зимним волшебником в его резиденции и принять участие в большом новогоднем параде. Шоу-программа начнется в полдень 31 декабря.

Новогодняя афиша Курорта Красная Поляна: как пройдут праздники в горах и на морском побережье Сочи

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