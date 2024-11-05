В отелях горного курорта Сочи на новогодние праздники забронировали почти 100% номеров
В отелях Курорта Красная Поляна на новогодние каникулы забронировали почти все номера
Как отмечают в пресс-службе курорта, несмотря на рост глубины бронирования (период между датами бронирования и заезда) в последние годы, часть туристов планируют свой отпуск буквально за 1–2 недели до праздника. По оценкам аналитиков, гости этой категории заполнят оставшиеся места в отелях и комплексе апартаментов. При этом в зимние каникулы объекты Курорта Красная Поляна традиционно будут загружены до 100%.
Первая активная волна бронирований традиционно пришлась на лето. Обычно заблаговременно заботятся о своем новогоднем отдыхе постоянные гости — при раннем бронировании стоимость жилья максимально низкая. Следующий всплеск зафиксировали в конце октября — начале ноября. Третий этап ожидают в декабре, за считанные дни до самих праздников.
На самом курорте уже начали активно готовится к новогодним каникулам. В этом году праздничная программа «Волшебная лига Деда Мороза» рассчитана на детей и взрослых. Гостей ждут интерактивные- и квест-игры, представления и перформансы, анимационные программы и танцевальные диджей-сеты. Также участникам праздника представится возможность встретиться с главным зимним волшебником в его резиденции и принять участие в большом новогоднем параде. Шоу-программа начнется в полдень 31 декабря.
Новогодняя афиша Курорта Красная Поляна:
В саму новогоднюю ночь на курорте будет несколько развлекательных программ как для семей с детьми, так и для больших дружеских компаний. Так, в «Новотель резорт и спа Красная Поляна» гостей ждёт вечеринка в стиле диско, а в «Риксос Красная Поляна Сочи» — традиционная «Даймонд найт» с роскошным банкетом, сюрпризами, танцевальной- и шоу-программой. Приглашённый гость — известная российская группа Банд’Эрос.
Семейные развлечения оранизуют в отеле «Панорама by Mercure Красная Поляна» и «Кортъярд Марриотт Сочи Красная Поляна». А те, кто заранее забронирует стол в «Сочи Марриотт Красная Поляна», насладятся коллекцией старых песен о главном в джазовой обработке. Тематическое вечернее шоу пройдёт в «Новотель Фит Красная Поляна», а ужин «Мечты сбываются» откроет 2025 год для постояльцев «Ибис Стайлс Красная Поляна».
Помимо развлекательной программы и горнолыжного отдыха гостям будут доступны открытые всесезонные бассейны, спа, горные бани, полёты на воздушном шаре и экстремальные развлечения в высокогорном парке аттракционов. Туристам с детьми подойдут тематический парк «Лес чудес», фермы северных оленей, хаски-центр, а также тюбинг и крытый аквапарк с настоящим песчаным пляжем.