Жители Краснодара 5 ноября останутся без света. Снова много адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре продолжаются плановые отключения электричества. Рассказываем, где 5 ноября не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 5 ноября в Краснодаре планово отключат электроэнергию. 

С 9:00 до 17:00 света не будет на улицах:

  • Красная, 17-21, 64;
  • Карасунская, 61, 71-77, 88;
  • Рашпилевская, 62-66, 68/1, 67-69, 75, 79-83;
  • Кирова, 37-47, 34-46;
  • Гимназическая, 1-33, 2-12, 16-18, 69;
  • Фрунзе, 22-38, 44-58, 15-43;
  • Ленина, 3-11, 4-10;
  • Селезнева, 4/4;
  • Бородинская, 44-90, 39-69;
  • Бершанской, 172-212, 93-107;
  • Ставропольская, 193-199;
  • Стасова, 170/2;
  • Восточная, 2-26, 3-15, 32-34;
  • Ученическая, 40-42;
  • переулок Колосистый, 4-8, 1-19;
  • Медунова, 8-22;
  • Студенческая, 1;
  • Железнодорожная, 1-39;
  • Созидателей, 7, 2-16, 21;
  • Новокузнечная, 138, 143-165,126-146;
  • Кузнечные ряды, 4-26,1-41;
  • Березанская, 75, 82-84;
  • Садовая, 141, 153;
  • Кутузова, 102-110;
  • Фабричная, 2;
  • Березанская, 77, 86-88;
  • Промышленная, 96-134, 88-90, 43-43,2 7-31;
  • Корницкого, 10, 11-49, 71;
  • Северная, 395;
  • Кузнечная, 172-186, 190-222, 169-185;
  • Корницкого, 10-10, 11-49;
  • проезд Володарского, 3-15, 2-18;
  • Кузнечная, 187-213;
  • Ломоносова, 10-24, 11-23;
  • переулок Уманский, 1-15, 2-14;
  • Красноармейская, 64-66.

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С 9:00 до 12:00 электричество отключат по адресам:

  • Шоссе Нефтяников, 1-9, 13, 15, 15/1;
  • Дзержинского, 2-14;
  • Офицерская, 33, 34, 39, 40.

А с 13:00 до 16:00:

  • Рябиновая, 25-45, 2-48;
  • Пасхальная, 3-53, 32-50;
  • Должанская, 11-39;
  • Рябиновая, 67-71;
  • Сосновая, 6, 30-52;
  • Казачья, 18-28, 9-71;
  • Колосистая, 34-54;
  • Придорожная, 19-39;
  • Поливная, 11-33, 10-30, 3;
  • Казачья, 30-38, 31-41;
  • Кирпильская, 1-11, 2-32;
  • Лесопосадочная, 5, 2-36, 70-90;
  • Троицкая, 34, 56, 65, 86, 132-140, 137;
  • Артемовская, 10-18, 7-11;
  • Семеновская, 16-34, 39, 43, 57-63, 52-58, 66-84, 83-111, 116-166;
  • Упорная, 2, 19-25, 22-26;
  • Прохладная, 3-23, 2-26;
  • Макаренко, 13-55, 32;
  • Звездная, 40-56, 29-69;
  • Поселковая, 10;
  • Тувинская, 1-13;
  • 1-й проезд Писателя Степанова, 17-23;
  • 2-й проезд Писателя Степанова, 17-23, 18-24;
  • 3-й проезд Писателя Степанова, 17-23, 18-24;
  • 5-й проезд Писателя Степанова, 18-24;
  • Порт-Артурская, 1-23, 2-20;
  • Екатеринодарская, 10;
  • Средняя, 10-30, 17-25, 53, 69-109, 68-100;
  • 1 Мая, 291-321, 348-380;
  • Уссурийская, 9;
  • СТ «13» дачи Седина;
  • СТ «Животновод»;
  • НСТ «КНИИСХ-2»;
  • Народная, 22, 72-92, 23-37, 108/9, 497;
  • 1-й Троицкий проезд, 10.

Напомним, что в Краснодаре плановые отключения электричества продлятся до конца ноября.

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