Жители Краснодара 5 ноября останутся без света. Снова много адресов

В Краснодаре продолжаются плановые отключения электричества. Рассказываем, где 5 ноября не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 5 ноября в Краснодаре планово отключат электроэнергию. С 9:00 до 17:00 света не будет на улицах: Красная, 17-21, 64;

Карасунская, 61, 71-77, 88;

Рашпилевская, 62-66, 68/1, 67-69, 75, 79-83;

Кирова, 37-47, 34-46;

Гимназическая, 1-33, 2-12, 16-18, 69;

Фрунзе, 22-38, 44-58, 15-43;

Ленина, 3-11, 4-10;

Селезнева, 4/4;

Бородинская, 44-90, 39-69;

Бершанской, 172-212, 93-107;

Ставропольская, 193-199;

Стасова, 170/2;

Восточная, 2-26, 3-15, 32-34;

Ученическая, 40-42;

переулок Колосистый, 4-8, 1-19;

Медунова, 8-22;

Студенческая, 1;

Железнодорожная, 1-39;

Созидателей, 7, 2-16, 21;

Новокузнечная, 138, 143-165,126-146;

Кузнечные ряды, 4-26,1-41;

Березанская, 75, 82-84;

Садовая, 141, 153;

Кутузова, 102-110;

Фабричная, 2;

Березанская, 77, 86-88;

Промышленная, 96-134, 88-90, 43-43,2 7-31;

Корницкого, 10, 11-49, 71;

Северная, 395;

Кузнечная, 172-186, 190-222, 169-185;

Корницкого, 10-10, 11-49;

проезд Володарского, 3-15, 2-18;

Кузнечная, 187-213;

Ломоносова, 10-24, 11-23;

переулок Уманский, 1-15, 2-14;

Красноармейская, 64-66.

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С 9:00 до 12:00 электричество отключат по адресам: Шоссе Нефтяников, 1-9, 13, 15, 15/1;

Дзержинского, 2-14;

Офицерская, 33, 34, 39, 40. А с 13:00 до 16:00: Рябиновая, 25-45, 2-48;

Пасхальная, 3-53, 32-50;

Должанская, 11-39;

Рябиновая, 67-71;

Сосновая, 6, 30-52;

Казачья, 18-28, 9-71;

Колосистая, 34-54;

Придорожная, 19-39;

Поливная, 11-33, 10-30, 3;

Казачья, 30-38, 31-41;

Кирпильская, 1-11, 2-32;

Лесопосадочная, 5, 2-36, 70-90;

Троицкая, 34, 56, 65, 86, 132-140, 137;

Артемовская, 10-18, 7-11;

Семеновская, 16-34, 39, 43, 57-63, 52-58, 66-84, 83-111, 116-166;

Упорная, 2, 19-25, 22-26;

Прохладная, 3-23, 2-26;

Макаренко, 13-55, 32;

Звездная, 40-56, 29-69;

Поселковая, 10;

Тувинская, 1-13;

1-й проезд Писателя Степанова, 17-23;

2-й проезд Писателя Степанова, 17-23, 18-24;

3-й проезд Писателя Степанова, 17-23, 18-24;

5-й проезд Писателя Степанова, 18-24;

Порт-Артурская, 1-23, 2-20;

Екатеринодарская, 10;

Средняя, 10-30, 17-25, 53, 69-109, 68-100;

1 Мая, 291-321, 348-380;

Уссурийская, 9;

СТ «13» дачи Седина;

СТ «Животновод»;

НСТ «КНИИСХ-2»;

Народная, 22, 72-92, 23-37, 108/9, 497;

1-й Троицкий проезд, 10.