Жители Краснодара 5 ноября останутся без света. Снова много адресов
В Краснодаре продолжаются плановые отключения электричества. Рассказываем, где 5 ноября не будет света
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 5 ноября в Краснодаре планово отключат электроэнергию.
С 9:00 до 17:00 света не будет на улицах:
- Красная, 17-21, 64;
- Карасунская, 61, 71-77, 88;
- Рашпилевская, 62-66, 68/1, 67-69, 75, 79-83;
- Кирова, 37-47, 34-46;
- Гимназическая, 1-33, 2-12, 16-18, 69;
- Фрунзе, 22-38, 44-58, 15-43;
- Ленина, 3-11, 4-10;
- Селезнева, 4/4;
- Бородинская, 44-90, 39-69;
- Бершанской, 172-212, 93-107;
- Ставропольская, 193-199;
- Стасова, 170/2;
- Восточная, 2-26, 3-15, 32-34;
- Ученическая, 40-42;
- переулок Колосистый, 4-8, 1-19;
- Медунова, 8-22;
- Студенческая, 1;
- Железнодорожная, 1-39;
- Созидателей, 7, 2-16, 21;
- Новокузнечная, 138, 143-165,126-146;
- Кузнечные ряды, 4-26,1-41;
- Березанская, 75, 82-84;
- Садовая, 141, 153;
- Кутузова, 102-110;
- Фабричная, 2;
- Березанская, 77, 86-88;
- Промышленная, 96-134, 88-90, 43-43,2 7-31;
- Корницкого, 10, 11-49, 71;
- Северная, 395;
- Кузнечная, 172-186, 190-222, 169-185;
- Корницкого, 10-10, 11-49;
- проезд Володарского, 3-15, 2-18;
- Кузнечная, 187-213;
- Ломоносова, 10-24, 11-23;
- переулок Уманский, 1-15, 2-14;
- Красноармейская, 64-66.
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С 9:00 до 12:00 электричество отключат по адресам:
- Шоссе Нефтяников, 1-9, 13, 15, 15/1;
- Дзержинского, 2-14;
- Офицерская, 33, 34, 39, 40.
А с 13:00 до 16:00:
- Рябиновая, 25-45, 2-48;
- Пасхальная, 3-53, 32-50;
- Должанская, 11-39;
- Рябиновая, 67-71;
- Сосновая, 6, 30-52;
- Казачья, 18-28, 9-71;
- Колосистая, 34-54;
- Придорожная, 19-39;
- Поливная, 11-33, 10-30, 3;
- Казачья, 30-38, 31-41;
- Кирпильская, 1-11, 2-32;
- Лесопосадочная, 5, 2-36, 70-90;
- Троицкая, 34, 56, 65, 86, 132-140, 137;
- Артемовская, 10-18, 7-11;
- Семеновская, 16-34, 39, 43, 57-63, 52-58, 66-84, 83-111, 116-166;
- Упорная, 2, 19-25, 22-26;
- Прохладная, 3-23, 2-26;
- Макаренко, 13-55, 32;
- Звездная, 40-56, 29-69;
- Поселковая, 10;
- Тувинская, 1-13;
- 1-й проезд Писателя Степанова, 17-23;
- 2-й проезд Писателя Степанова, 17-23, 18-24;
- 3-й проезд Писателя Степанова, 17-23, 18-24;
- 5-й проезд Писателя Степанова, 18-24;
- Порт-Артурская, 1-23, 2-20;
- Екатеринодарская, 10;
- Средняя, 10-30, 17-25, 53, 69-109, 68-100;
- 1 Мая, 291-321, 348-380;
- Уссурийская, 9;
- СТ «13» дачи Седина;
- СТ «Животновод»;
- НСТ «КНИИСХ-2»;
- Народная, 22, 72-92, 23-37, 108/9, 497;
- 1-й Троицкий проезд, 10.
Напомним, что в Краснодаре плановые отключения электричества продлятся до конца ноября.