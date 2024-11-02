Для краснодарцев ко Дню народного единства сварят 200 литров кубанского борща

Администрация Краснодара анонсировала на 3 ноября праздник в честь Дня народного единства.

В этот день в сквере «Фестивальном» на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева сварят 200 литров борща по кубанскому рецепту. Попробовать блюдо бесплатно сможет любой желающий. Помимо этого, для гостей организуют мастер-классы по аквагриму, лепке из солёного теста, сухому валянию, различные конкурсы и концерт.