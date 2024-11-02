Для краснодарцев ко Дню народного единства сварят 200 литров кубанского борща

Краснодарский край

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  • © Фото Kamran Aydinov с сайта ru.freepik.com
    © Фото Kamran Aydinov с сайта ru.freepik.com

Краснодарцы 3 ноября смогут бесплатно попробовать кубанский борщ

Администрация Краснодара анонсировала на 3 ноября праздник в честь Дня народного единства.

В этот день в сквере «Фестивальном» на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева сварят 200 литров борща по кубанскому рецепту. Попробовать блюдо бесплатно сможет любой желающий. Помимо этого, для гостей организуют мастер-классы по аквагриму, лепке из солёного теста, сухому валянию, различные конкурсы и концерт.

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Также участники смогут приобрести изделия мастеров декоративно-прикладного творчества и картины краснодарских художников. Начало мероприятия в 10:00.

Как писали Юга.ру, 3 ноября в Краснодаре пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». Запланированы выставки, экскурсии, кинопоказы, лекции, мастер-классы, концерты и многое другое.

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