Выставки, лекции, концерты и кинопоказы. В Краснодаре пройдет «Ночь искусств»

В связи с капитальным ремонтом мероприятия краевого выставочного зала будут проходить на территории галереи Союза художников России по адресу улица Октябрьская, 51. С 16:00 до 22:00 можно будет посетить вставки кубанского народного костюма, «Человек, природа, нейросеть» и «РОДЪ». В 16:00 начнется мастер-класс по созданию линогравюры и плетению народного кубанского пояса. В 18:00 состоится лекция «Музы великих художников».

3 ноября в регионах России пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году её мероприятия приурочены ко Дню народного единства и пройдут под общим девизом «Россия объединяет».

В художественном музее имени Коваленко (улица Красная, 13) с 18:00 до 22:00 будет доступна экспозиция «Русское искусство XIV — начала ХХ века» и «Культура народов России: единство в многообразии». В Музейном дворике (улица Красная, 11) в 18:00 начнется лекция «Художники и объединения 20-30-х годов ХХ века». В 19:30 здесь же можно будет посмотреть фильм «Свинарка и пастух».

3 ноября в Литературном музее Кубани (улица Постовая, 39) с 16:00 до 21:00 можно оценить выставку «Литературная жизнь Кубани». В 17:00 начнется показ документального фильма «Профессор Гиберт», состоится встреча с режиссёром Дмитрием Семибратовым и главным героем Григорием Гибертом.

Юга.ру публиковали интервью с режиссером, в котором он рассказал о своем герое и своем преподавателе, его манере общения со студентами и процессе съемок фильма.

В 18:00 дети до 12 лет смогут посетить мастер-класс «Осенние листья» от художника-иллюстратора Татьяны Бетехтиной. В это же время состоится встреча с потомком рода Васнецовых — Еленой Щербаковой.

На 18:30 запланирована лекция «Миф о Лермонтове в литературе Серебряного века и творчестве поэтов-эмигрантов». В 19:30 стартует литературный открытый микрофон, в 20:15 — лекция об искусстве чаепития.

Музей имени Фелицына (улица Гимназическая, 67) подготовил мастер-классы, лекции, викторины и тематические экспозиции. С 16:30 до 21:00 можно посмотреть выставки «История Кубани. Земляки и соседи», «Град-Екатеринодар», «Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945», «Краснодарский край в 1945-1991 годы», «СВОи Герои».

Также в программе:

16:30 и 18:30 — мастер-класс по реставрации живописи и икон;

16:30, 18:30, 20:00 и 21:00 — викторина по мифам Древней Греции;

16:30-18:00 — работа интерактивной площадки «Солдатский привал»;

18:30-19:30 — тематическая лекция с участием национальных общин «В едином порыве на алтарь Победы»;

19:40-21:00 — киномарафон «Смотри и помни»;

18:00-21:00 — театрализованное действо «Капсула времени»;

18:00-21:00 — исторический перформанс «Один день в истории. Слава Кубани»;

16:30-20:00 — игра для детей «Музейные бродилки»;

16:30, 18:00, 19:30 — лекция с практическим занятием на выставке «Каменная летопись»;

16:30-21:00 — творческая встреча, посвященная жизни и творчеству Владимира Высоцкого;

16:30, 18:00, 19:30 — лекция «Вставайте, люди Русские»;

16:30, 18:00, 19:30 — экскурсии по выставке «Святыни земли Кубанской»;

16:30, 18:00, 19:30 — лекция на выставке «Время — деньги»;

Музыкальный театр (улица Красная, 44) также подготовил развлекательную программу. В 16:00 и 17:00 пройдут мастер-классы по академическому вокалу от Елены Семиковой. В 17:30 и 18:30 — занятия по классическому и современному танцу от Анастасии Соколовой.

На первом этаже театра гостей будет ждать выставка костюмов из спектакля «Волк и семеро козлят». В 19:00 начнется концерт артистов Музыкального театра, в 20:20 — выступление Государственного кубанского духового оркестра, в 21:10 — шоу Биг-бенда Георгия Гараняна.

В Театре драмы имени Горького (улица Красноармейская, 110) в 20:00 можно посетить мастер-класс по сценическому бою и обсудить с театральным критиком Верой Сердечной спектакль «Анна Каренина». В 20:30 начнется шоу «Вечерний звон» от Арсения Фогелева и Михаила Дубовского, мастер-класс по сценической речи. В 21:00 стартует лекция «Пушкинский миф в ХХI веке».