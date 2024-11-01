Жители Юбилейного микрорайона Краснодара остаются без горячей воды и тепла четвертый день подряд

Краснодарский край

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  • © Фото Виктории Гнусаревой для Юга.ру
    © Фото Виктории Гнусаревой для Юга.ру

Из-за утечки 11 многоэтажек Краснодара остались без горячей воды и отопления

1 ноября телеграм-канал Западного округа Краснодара сообщил, что в Юбилейном микрорайоне отключили горячую воду и отопление. Произошла авария на подземной тепловой сети.

Горячей воды и тепла нет в домах на Проспекте Чекистов: 6, 8, 10, 12, 16 и 20, а также на Рождественской набережной: 7, 9, 11, 15 и 17.

Еще одна авария произошла на тепловом пункте № 73, из-за чего отопления нет в доме по адресу Проспект Чекистов, 23.

Тысячи жителей Краснодара 1 ноября останутся без света:

31 октября МЦУ Краснодара сообщил, что «Краснодартеплоэнерго» уже устраняет утечку. В сообщении не говорится, сколько времени потребуется на ремонт. Под постом МЦУ жители стало оставлять комментарии и жаловаться, что горячей воды нет уже четыре дня.

«В «Краснодартеплоэнерго» не дозвониться, звонок сбрасывается каждые 10 минут, вчера 2 часа пыталась прорваться. Единая диспетчерская служба говорит «мы ничего не знаем». Куда биться? Кто даст ответ, когда будет горячая вода? Ни решения проблемы, ни даже сроков», — пишет жительница ЮМР.

Напомним, что 15 октября мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что все 7679 многоэтажек подключены и полностью готовы к отопительному сезону.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске жители многоэтажки на 6 дней остались без газа, тепла и света. Прокуратура начала проверку.

Аварии Водоснабжение Город ЖКХ Краснодар Отопительный сезон

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