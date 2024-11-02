В краснодарском парке «Солнечный остров» посадили ликвидамбары
В парке «Солнечный остров» появилась аллея из 50 саженцев ликвидамбара
1 ноября телеграм-канал парков Краснодара сообщил, что в «Солнечном острове» посадили ликвидамбары. Теперь там есть аллея из 50 саженцев.
Ликвидамбар — это листопадное дерево с пирамидальной кроной. Его блестящие листья по форме схожи с кленовыми. Осенью они выделяются своим ярким окрасом — красным, фиолетовым и желтым. Кора этого дерева серо-коричневого цвета. В высоту оно достигает 30 метров.
Различные виды ликвидамбара используют в качестве декоративных посадок в теплом умеренном климате с жарким летом.
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