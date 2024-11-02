В краснодарском парке «Солнечный остров» посадили ликвидамбары

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Краснодарские парки» https://t.me/KrasnodarskieParki/10276
    © Скриншот из телеграм-канала «Краснодарские парки» https://t.me/KrasnodarskieParki/10276

В парке «Солнечный остров» появилась аллея из 50 саженцев ликвидамбара

1 ноября телеграм-канал парков Краснодара сообщил, что в «Солнечном острове» посадили ликвидамбары. Теперь там есть аллея из 50 саженцев.

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Ликвидамбар — это листопадное дерево с пирамидальной кроной. Его блестящие листья по форме схожи с кленовыми. Осенью они выделяются своим ярким окрасом — красным, фиолетовым и желтым. Кора этого дерева серо-коричневого цвета. В высоту оно достигает 30 метров.

Различные виды ликвидамбара используют в качестве декоративных посадок в теплом умеренном климате с жарким летом.

Как писали Юга.ру, на деревьях в Японском саду Краснодара появились розовые цветки.

Ботаника Краснодар Парки Экология

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В краснодарском парке «Солнечный остров» посадили ликвидамбары
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