В краснодарском парке «Солнечный остров» посадили ликвидамбары

В парке «Солнечный остров» появилась аллея из 50 саженцев ликвидамбара

1 ноября телеграм-канал парков Краснодара сообщил , что в «Солнечном острове» посадили ликвидамбары. Теперь там есть аллея из 50 саженцев.

Ликвидамбар — это листопадное дерево с пирамидальной кроной. Его блестящие листья по форме схожи с кленовыми. Осенью они выделяются своим ярким окрасом — красным, фиолетовым и желтым. Кора этого дерева серо-коричневого цвета. В высоту оно достигает 30 метров.

Различные виды ликвидамбара используют в качестве декоративных посадок в теплом умеренном климате с жарким летом.