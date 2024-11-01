На вокзале в Адлере открылась вторая в России прачечная самообслуживания

Пресс-служба СКЖД сообщила, что на железнодорожном вокзале Адлера начала работать круглосуточная прачечная самообслуживания. Она находится на четвертом этаже здания.

В прачечной — четыре стиральные и четыре сушильные машины с терминалами оплаты, а также места для ожидания. Она вмещает до 12 килограммов белья. Одна стирка стоит 500 рублей, сушка — 100 руб. Гель для стирки и кондиционер для белья входят в стоимость услуги.