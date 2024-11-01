На вокзале в Адлере открылась вторая в России прачечная самообслуживания

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Телеграмма СКЖД» https://t.me/skzd_official/2440
    © Скриншот из телеграм-канала «Телеграмма СКЖД» https://t.me/skzd_official/2440

Пассажиры смогут воспользоваться услугами прачечной круглосуточно

Пресс-служба СКЖД сообщила, что на железнодорожном вокзале Адлера начала работать круглосуточная прачечная самообслуживания. Она находится на четвертом этаже здания.

В прачечной — четыре стиральные и четыре сушильные машины с терминалами оплаты, а также места для ожидания. Она вмещает до 12 килограммов белья. Одна стирка стоит 500 рублей, сушка — 100 руб. Гель для стирки и кондиционер для белья входят в стоимость услуги.

Pet-friendly:

Первая круглосуточная прачечная самообслуживания открылась на Павелецком вокзале в Москве в марте 2024 года.

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На вокзале в Адлере открылась вторая в России прачечная самообслуживания
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