В Краснодаре можно увидеть авторские куклы ручной работы
На выставке в Краснодаре представлены куклы из России, США, Нидерландов, Германии, Японии, Белоруссии и Швейцарии (6+)
В Краснодаре 1 ноября открылась выставка «Бал кукол». Гостей выставки ждут авторские работы, выполненные во всевозможных техниках, мишки Тедди, тематическая литература, товары для создания кукол.
Основу экспозиции составляет личная коллекция российского художника, коллекционера и мецената Светланы Пчельниковой. Дополнением станут работы Анастасии и Сергея Луценко, Петра Тишкова, Елены Туминской, Любови Фартушной, Ольги Куля, Анны Гац и многих других.
В Краснодаре работает музей Барби:
Представлены современные куклы из США, Нидерландов, Германии, Японии, Белоруссии, Швейцарии и разных уголков России. Работы изготовлены из самых разных материалов: фарфор, дерево, бумажная глина, самоотвердевающий пластик. Каждый экземпляр уникальный и единственный в своем роде.
Выставка проходит в бизнес-центре «Централь» по адресу улица Гимназическая, 65. Увидеть работы можно 2 ноября с 11:00 до 20:00 и 3 ноября с 11:00 до 19:00.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 ноября откроется выставка «Зеркало». Зрители увидят около 70 работ фотохудожников из разных городов России.