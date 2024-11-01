В Краснодаре можно увидеть авторские куклы ручной работы

На выставке в Краснодаре представлены куклы из России, США, Нидерландов, Германии, Японии, Белоруссии и Швейцарии (6+)

Основу экспозиции составляет личная коллекция российского художника, коллекционера и мецената Светланы Пчельниковой. Дополнением станут работы Анастасии и Сергея Луценко, Петра Тишкова, Елены Туминской, Любови Фартушной, Ольги Куля, Анны Гац и многих других.

В Краснодаре 1 ноября открылась выставка «Бал кукол». Гостей выставки ждут авторские работы, выполненные во всевозможных техниках, мишки Тедди, тематическая литература, товары для создания кукол.

Представлены современные куклы из США, Нидерландов, Германии, Японии, Белоруссии, Швейцарии и разных уголков России. Работы изготовлены из самых разных материалов: фарфор, дерево, бумажная глина, самоотвердевающий пластик. Каждый экземпляр уникальный и единственный в своем роде.

Выставка проходит в бизнес-центре «Централь» по адресу улица Гимназическая, 65. Увидеть работы можно 2 ноября с 11:00 до 20:00 и 3 ноября с 11:00 до 19:00.