Тысячи жителей Краснодара 1 ноября останутся без света. Электричество будут отключать весь месяц
В Краснодаре 1 ноября снова планово отключат электричество. Делимся списком адресов, где не будет света
Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в Краснодаре 1 ноября планово отключат электроэнергию.
С 9:00 до 17:00 света не будет по улицам:
- Ростовское шоссе, 11, 12/1, 14, 14/4, 20, 21/1, 22, 22/б, 22/2, 22/5, 24, 24/1, 26/2;
- Красных Партизан, 1/а, 1/б, 1/2, 2/2, 25, 25/1, 53;
- Северная, 269, 271/а, 320, 324, 393, 397;
- Фрунзе, 15, 20, 22, 25, 31;
- 1 Мая, 184, 184/1, 186, 358;
- Ткачева, 24, 38, 42, 46, 59, 61;
- Старокубанская, 95, 97, 101, 109;
- Кубанонабережная, 160/1, 172/1;
- Пригородная, 29, 65/2, 69;
- Гимназическая, 18, 24, 27/1;
- Новокузнечная, 88, 114, 127;
- Ставропольская, 197, 199;
- Автомобильная, 7, 8;
- Ленина, 1, 3, 4, 9;
- Кирова, 39, 47;
- Селезнева, 194, 196;
- Бургасская, 43, 65;
- Аэродромная, 21;
- Звенигородская, 1/А;
- Луганская, 10;
- Заполярная, 38;
- Уссурийская, 1;
- Восточно-Кругликовская, 45;
- Берлизова, 21;
- Брестская, 38;
- Садовая, 108;
- Карасуно-набережная, 99;
- Свободная, 75.
На этот же период электричество отключат по проездам:
- Звенигородский 2, 19, 21, 22;
- 4-й Архангельский, 2, 4;
- 2-й Стасова, 51.
Также света не будет в поселке Знаменский на улице Светлой.
Как сообщили в ЕДДС, в Краснодаре плановые отключения света продлятся весь ноябрь.
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