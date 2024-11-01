Тысячи жителей Краснодара 1 ноября останутся без света. Электричество будут отключать весь месяц

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 1 ноября снова планово отключат электричество. Делимся списком адресов, где не будет света

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в Краснодаре 1 ноября планово отключат электроэнергию.

С 9:00 до 17:00 света не будет по улицам:

  • Ростовское шоссе, 11, 12/1, 14, 14/4, 20, 21/1, 22, 22/б, 22/2, 22/5, 24, 24/1, 26/2;
  • Красных Партизан, 1/а, 1/б, 1/2, 2/2, 25, 25/1, 53;
  • Северная, 269, 271/а, 320, 324, 393, 397;
  • Фрунзе, 15, 20, 22, 25, 31;
  • 1 Мая, 184, 184/1, 186, 358;
  • Ткачева, 24, 38, 42, 46, 59, 61;
  • Старокубанская, 95, 97, 101, 109;
  • Кубанонабережная, 160/1, 172/1;
  • Пригородная, 29, 65/2, 69;
  • Гимназическая, 18, 24, 27/1;
  • Новокузнечная, 88, 114, 127;
  • Ставропольская, 197, 199;
  • Автомобильная, 7, 8;
  • Ленина, 1, 3, 4, 9;
  • Кирова, 39, 47;
  • Селезнева, 194, 196;
  • Бургасская, 43, 65;
  • Аэродромная, 21;
  • Звенигородская, 1/А;
  • Луганская, 10;
  • Заполярная, 38;
  • Уссурийская, 1;
  • Восточно-Кругликовская, 45;
  • Берлизова, 21;
  • Брестская, 38;
  • Садовая, 108;
  • Карасуно-набережная, 99;
  • Свободная, 75.

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На этот же период электричество отключат по проездам:

  • Звенигородский 2, 19, 21, 22;
  • 4-й Архангельский, 2, 4;
  • 2-й Стасова, 51.

Также света не будет в поселке Знаменский на улице Светлой.

Как сообщили в ЕДДС, в Краснодаре плановые отключения света продлятся весь ноябрь.

Как писали Юга.ру, жители Краснодара массово жалуются на отсутствие тепла в домах. Мэрия объяснила, почему многим холодно в своих квартирах.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

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