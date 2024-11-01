Тысячи жителей Краснодара 1 ноября останутся без света. Электричество будут отключать весь месяц

В Краснодаре 1 ноября снова планово отключат электричество. Делимся списком адресов, где не будет света

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в Краснодаре 1 ноября планово отключат электроэнергию. С 9:00 до 17:00 света не будет по улицам: Ростовское шоссе, 11, 12/1, 14, 14/4, 20, 21/1, 22, 22/б, 22/2, 22/5, 24, 24/1, 26/2;

Красных Партизан, 1/а, 1/б, 1/2, 2/2, 25, 25/1, 53;

Северная, 269, 271/а, 320, 324, 393, 397;

Фрунзе, 15, 20, 22, 25, 31;

1 Мая, 184, 184/1, 186, 358;

Ткачева, 24, 38, 42, 46, 59, 61;

Старокубанская, 95, 97, 101, 109;

Кубанонабережная, 160/1, 172/1;

Пригородная, 29, 65/2, 69;

Гимназическая, 18, 24, 27/1;

Новокузнечная, 88, 114, 127;

Ставропольская, 197, 199;

Автомобильная, 7, 8;

Ленина, 1, 3, 4, 9;

Кирова, 39, 47;

Селезнева, 194, 196;

Бургасская, 43, 65;

Аэродромная, 21;

Звенигородская, 1/А;

Луганская, 10;

Заполярная, 38;

Уссурийская, 1;

Восточно-Кругликовская, 45;

Берлизова, 21;

Брестская, 38;

Садовая, 108;

Карасуно-набережная, 99;

Свободная, 75.

На этот же период электричество отключат по проездам: Звенигородский 2, 19, 21, 22;

4-й Архангельский, 2, 4;

2-й Стасова, 51. Также света не будет в поселке Знаменский на улице Светлой.



Как сообщили в ЕДДС, в Краснодаре плановые отключения света продлятся весь ноябрь.