Сочинский курорт Красная Поляна посетила делегация КНДР

На курорте Красная Поляна побывала делегация из КНДР и изучила российский опыт в туристической сфере

С делегацией из КНДР обсудили техническое оснащение горнолыжного комплекса и инфраструктуры курорта Красная Поляна.



В России за последние два года усилили меры господдержки отечественного производства комплектующих для горнолыжных курортов. Специалисты курорта Красная Поляна выстроили сотрудничество со многими отечественными компаниями. Это позволит в ближайшие год или два сократить необходимость в поставках зарубежного оборудования.

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«Курорт Красная Поляна — круглогодичный, поэтому одна из наших приоритетных задач — обеспечить комфортный отдых. Индустрия туризма постоянно развивается, поэтому мы обязаны следить за трендами, мы стараемся удивлять наших гостей новинками каждый сезон — активностями, аттракционами, сервисами и уникальными предложениями. Мы с радостью готовы поделиться с коллегами из КНДР своими наработками не только в сфере технического обеспечения горнолыжного комплекса, но и организации сервиса и качества обслуживания», — рассказал замгендиректора курорта Красная Поляна Сергей Глебов.



Также членов делегации познакомили со стратегией устойчивого развития курорта. Она демонстрирует эффективность деловой практики, ориентированной на развитие экологического туризма. Курорт Красная Поляна стал единственным, где все отели прошли экологическую сертификацию по российским и международным стандартам.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

«В ходе нашего визита мы многому научились, нам есть что перенять из вашего опыта. На курорте Красная Поляна туризм развивается стабильно, поступательно и продуктивно. Мы видим, что у вас еще есть перспективы для дальнейшего развития. Поскольку мы сейчас планируем строительство курорта у нас в КНДР, эта поездка поможет нам использовать лучшие практики и подходы», — отметил глава делегации, замгендиректора национального управления дизайна КНДР Хван Ён Гиль.