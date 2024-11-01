В аэропорту Сочи построили диспетчерскую сеть

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

МТС реализовала проект по развертыванию цифровой сети в международном аэропорту Сочи

31 октября пресс-служба МТС сообщила, что цифровизация позволила привести диспетчерскую сеть в аэропорту Сочи к единому стандарту и устранить слепые зоны радиосигнала на всей территории воздушной гавани.

Специалисты минимизировали помехи сигнала, а все службы аэропорта обеспечили оперативной связью.

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«Цифровизация радиосвязи — это  шаг к модернизации нашего аэропорта, который позволяет соответствовать высоким требованиям современного авиасообщения и обеспечивать безопасные условия для пассажиров и экипажей», — рассказал управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров.

Также МТС установила в центре управления аэропорта панели визуализации, где можно в онлайн-режиме увидеть работу всех служб. Новая сеть оснащена системой голосовой записи всех коммуникаций между подразделениями авиагавани. 

«В условиях развития внутреннего туризма на аэропорт Сочи ложится повышенная нагрузка. Рабочая сеть южного хаба должна быть стабильной и устойчивой к перегрузкам», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Как писали Юга.ру, аэропорты Краснодара и Анапы потратили 1,4 млн рублей на пиротехнику для отпугивания птиц.

Авиация Аэропорты Интернет Мобильная связь МТС Связь Сочи

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