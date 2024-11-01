В аэропорту Сочи построили диспетчерскую сеть

31 октября пресс-служба МТС сообщила, что цифровизация позволила привести диспетчерскую сеть в аэропорту Сочи к единому стандарту и устранить слепые зоны радиосигнала на всей территории воздушной гавани. Специалисты минимизировали помехи сигнала, а все службы аэропорта обеспечили оперативной связью.

«Цифровизация радиосвязи — это шаг к модернизации нашего аэропорта, который позволяет соответствовать высоким требованиям современного авиасообщения и обеспечивать безопасные условия для пассажиров и экипажей», — рассказал управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров.



Также МТС установила в центре управления аэропорта панели визуализации, где можно в онлайн-режиме увидеть работу всех служб. Новая сеть оснащена системой голосовой записи всех коммуникаций между подразделениями авиагавани.



«В условиях развития внутреннего туризма на аэропорт Сочи ложится повышенная нагрузка. Рабочая сеть южного хаба должна быть стабильной и устойчивой к перегрузкам», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.