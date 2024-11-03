Краснодарцев приглашают на читки и обсуждение пьес Пушкина, Грибоедова и Фонвизина

Участники будут читать пьесы классиков по ролям. Каждый чтец получит в подарок бумажную книгу

Проект «Летнее чтение» спустя несколько месяцев после перерыва анонсировал на ноябрь новые литературные встречи.

9 ноября в 18:00 участники прочитают по ролям пьесу Пушкина «Моцарт и Сальери», а после начнется обсуждение. Режиссер Елизавета Фоменко расскажет, как Александр Сергеевич создал литературный русский язык и какие тайны скрывал.

16 ноября в 18:00 пройдет читка и обсуждение пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова. Ведущая актриса Краснодарского театра драмы Ольга Вавилова расскажет о феномене Грибоедова — авторе всего одной пьесы, которую знает каждый.