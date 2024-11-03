Краснодарцев приглашают на читки и обсуждение пьес Пушкина, Грибоедова и Фонвизина
Участники будут читать пьесы классиков по ролям. Каждый чтец получит в подарок бумажную книгу
Проект «Летнее чтение» спустя несколько месяцев после перерыва анонсировал на ноябрь новые литературные встречи.
9 ноября в 18:00 участники прочитают по ролям пьесу Пушкина «Моцарт и Сальери», а после начнется обсуждение. Режиссер Елизавета Фоменко расскажет, как Александр Сергеевич создал литературный русский язык и какие тайны скрывал.
16 ноября в 18:00 пройдет читка и обсуждение пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова. Ведущая актриса Краснодарского театра драмы Ольга Вавилова расскажет о феномене Грибоедова — авторе всего одной пьесы, которую знает каждый.
23 ноября в 18:00 краснодарцев приглашают на чтение пьесы Дениса Фонвизина «Недоросль». После обсуждения участникам расскажут о создании первого профессионального театра в России и почему пьеса Дениса Ивановича актуальна спустя 200 лет.
Краснодарский Молодежный театр готовит «Горе от ума»:
Напомним, проект «Летнее чтение» в июне 2024 года запустила режиссер, педагог и основатель «ТелеТеатра» в Краснодарском театре драмы Елизавета Фоменко. Любители литературы собирались в парках Краснодара и читали пьесы по ролям, а после обсуждали произведения. В холодное время года встречи будут проходить в кофейнях и арт-пространствах.
«Чтение по ролям помогает прожить на примере героев различные жизненные ситуации и ответить на те вопросы, которые нас волнуют», — отмечает Елизавета Фоменко.
Стоимость участия 800 рублей.
Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне пройдет читка и обсуждение пьесы «Тигр».