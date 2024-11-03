Гостиницу на высоте 4100 метров восстановят на Эльбрусе. В отеле будет 19 номеров

В советское время это была самая высокогорная гостиница в стране

Комплекс будет расположен на отметке около 4100 метров над уровнем моря, это немного выше, чем его предшественник. На двух цокольных и трех надземных этажах разместят 19 номеров, жилые комнаты для персонала, душевые, обеденный зал, технические и хозяйственные помещения. Также в комплексе разместятся горный отряд МЧС и самая высокогорная в стране метеостанция.

«Учитывая высоту над уровнем моря, мы сделаем комплекс максимально автономным, чтобы не зависеть от непредсказуемой погоды на таких высотах, будем использовать энергоэффективные решения. Высокопрочные конструкции здания позволят обеспечить долговечность и безопасность», — прокомментировал заместитель генерального директора Кавказ.РФ по строительству Владимир Лапухин.

Гостиницу «Приют 11» на юго-восточном склоне Эльбруса на высоте более 4000 метров построили в 1930-е годы в память о восхождении в 1909-м группы из 11 альпинистов Кавказского горного общества. Здание пострадало при пожаре в 1998 году.