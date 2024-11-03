Гостиницу на высоте 4100 метров восстановят на Эльбрусе. В отеле будет 19 номеров

Карачаево-Черкесия

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  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

В советское время это была самая высокогорная гостиница в стране

29 октября портал пресс-служба Кавказ.РФ сообщила, что на Эльбрусе восстановят самую высокогорную гостиницу СССР — «Приют 11». Проект отеля прошел Главгосэкспертизу и получил положительное заключение.

Комплекс будет расположен на отметке около 4100 метров над уровнем моря, это немного выше, чем его предшественник. На двух цокольных и трех надземных этажах разместят 19 номеров, жилые комнаты для персонала, душевые, обеденный зал, технические и хозяйственные помещения. Также в комплексе разместятся горный отряд МЧС и самая высокогорная в стране метеостанция.

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«Учитывая высоту над уровнем моря, мы сделаем комплекс максимально автономным, чтобы не зависеть от непредсказуемой погоды на таких высотах, будем использовать энергоэффективные решения. Высокопрочные конструкции здания позволят обеспечить долговечность и безопасность», — прокомментировал заместитель генерального директора Кавказ.РФ по строительству Владимир Лапухин.

Гостиницу «Приют 11» на юго-восточном склоне Эльбруса на высоте более 4000 метров построили в 1930-е годы в память о восхождении в 1909-м группы из 11 альпинистов Кавказского горного общества. Здание пострадало при пожаре в 1998 году. 

Как писали Юга.ру, в горах Ингушетии откроют бесплатный музей под открытым небом. Посетители смогут погрузиться в жизнь средневековых горцев. 

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Гостиницу на высоте 4100 метров восстановят на Эльбрусе. В отеле будет 19 номеров
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