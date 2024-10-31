На деревьях в Японском саду Краснодара появились розовые цветки

В краснодарском Японском саду зацвели азалия и церцис. Рассказываем, что это за растения

31 октября телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил , что в Японском саду зацвели азалия и церцис в нетипичное для них время. Два куста растений расположены рядом друг с другом.

Азалия садовая — кустарник из семейства вересковые род рододендронов. Большинство видов этого растения цветут в южных регионах, а вечнозеленые — в тропиках и субтропиках. Гибридные сорта азалии садовой отличаются повышенной морозостойкостью — до — 35 °С и неприхотливостью в уходе. Цвести она может от 20 дней до 2,5 месяцев.

Церсис — дерево или кустарник семейства бобовых. Некоторые сорта переносят морозы до — 34 °С. Название происходит от греческого слова, означающего «челнок ткача», так как стручок церсиса похож на челнок ткацкого станка. Кору этого растения использовали в китайской медицине в качестве антисептика.