В Краснодаре подорожало съемное жилье. Аренда квартиры в среднем выросла до 50,5 тыс. рублей
К октябрю 2024 года аренда жилья сильно подорожала по всей России
31 октября РБК со ссылкой на исследование «Дом.РФ» сообщило, что в России с августа по октябрь 2024 года заметно подорожала аренда жилья. В городах-миллионниках (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) она выросла на 17%. Средняя цена составляет 43,7 тыс. рублей за квартиру.
Больше всего стоимость аренды выросла в Самаре (на 31% — до 41,7 тыс. рублей), Екатеринбурге (на 28% — до 53,2 тыс. рублей) и Москве (на 25% — до 110,5 тыс. рублей).
Продажи квартир в Краснодарском крае упали на 70%:
В Краснодаре цена на квартиры в среднем выросла на 13% — до 50,5 тыс. рублей в месяц. В Ростова-на-Дону аренда увеличилась на 24%, там съемное жилье в среднем стоит 46,1 тыс. рублей.
По данным издания, арендные ставки дошли до «пиковых значений», такие повышения ранее не наблюдались. Причем эксперты прогнозируют и дальнейшее подорожание. Это связано с ужесточением условий льготной ипотеки и повышением ключевой ставки до 21% годовых. Люди стали чаще выбирать аренду вместо покупки собственного жилья.
Как писали Юга.ру, Краснодар вошёл в анти-рейтинг городов России с самой невыгодной ипотекой.