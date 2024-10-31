В Краснодаре подорожало съемное жилье. Аренда квартиры в среднем выросла до 50,5 тыс. рублей

31 октября РБК со ссылкой на исследование «Дом.РФ» сообщило, что в России с августа по октябрь 2024 года заметно подорожала аренда жилья. В городах-миллионниках (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) она выросла на 17%. Средняя цена составляет 43,7 тыс. рублей за квартиру.

Больше всего стоимость аренды выросла в Самаре (на 31% — до 41,7 тыс. рублей), Екатеринбурге (на 28% — до 53,2 тыс. рублей) и Москве (на 25% — до 110,5 тыс. рублей).