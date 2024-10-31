В Краснодаре подорожало съемное жилье. Аренда квартиры в среднем выросла до 50,5 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Grant, unsplash.com
    © Фото Grant, unsplash.com

К октябрю 2024 года аренда жилья сильно подорожала по всей России

31 октября РБК со ссылкой на исследование «Дом.РФ» сообщило, что в России с августа по октябрь 2024 года заметно подорожала аренда жилья. В городах-миллионниках (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) она выросла на 17%. Средняя цена составляет 43,7 тыс. рублей за квартиру. 

Больше всего стоимость аренды выросла в Самаре (на 31% — до 41,7 тыс. рублей), Екатеринбурге (на 28% — до 53,2 тыс. рублей) и Москве (на 25% — до 110,5 тыс. рублей). 

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В Краснодаре цена на квартиры в среднем выросла на 13% — до 50,5 тыс. рублей в месяц. В Ростова-на-Дону аренда увеличилась на 24%, там съемное жилье в среднем стоит 46,1 тыс. рублей.

По данным издания, арендные ставки дошли до «пиковых значений», такие повышения ранее не наблюдались. Причем эксперты прогнозируют и дальнейшее подорожание. Это связано с ужесточением условий льготной ипотеки и повышением ключевой ставки до 21% годовых. Люди стали чаще выбирать аренду вместо покупки собственного жилья.

Как писали Юга.ру, Краснодар вошёл в анти-рейтинг городов России с самой невыгодной ипотекой.

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