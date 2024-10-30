Продажи квартир в Краснодарском крае упали на 70%. Какую недвижимость покупают?
В Краснодарском крае изменился спрос на рынке жилья. Люди стали чаще покупать частные дома
30 октября Южное управление Центробанка России сообщило, что в августе-сентябре 2024 года в Краснодарском крае частные дома стали покупать чаще новостроек.
По словам пресс-службы, этому способствовали льготная ипотека и более низкие цены за квадратный метр.
«В июне нынешнего года ипотека на индивидуальное жилье составляла около 22%, в августе увеличилась почти до 33%. Это выше, чем в среднем по России (24%)», — отметил замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.
По его словам, для строительства покупатели выбирают пригороды Краснодара, где дома и однокомнатные квартиры стоят одинаково. При этом площадь дома в два раза больше.
В Краснодарском крае также стали реже покупать новостройки и брать ипотеку. В августе — сентябре спрос на «первичку» снизился на 50–70% по сравнению с тем же периодом в 2023 году. А ипотечных кредитов в этот период банки выдали почти на четверть меньше, чем год назад.
«Причинами стали завершение программы льготной ипотеки, ужесточение условий «Семейной» и «ИТ-ипотеки», а также повышение ставок по рыночным программам.
Годовой рост ипотечного портфеля в августе и сентябре замедлился до минимума за последние почти два года», — говорится в сообщении.
Напомним, 25 октября Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 21% годовых — это уже третье повышение в 2024 году и рекордно высокий для России уровень. Предыдущий максимум был установлен в конце февраля 2022 года.
«В третьем квартале продажи новостроек упали до рекордно низких уровней 2015 года и держатся в основном за счет семейной ипотеки и покупателей, имеющих накопления», — сообщил руководитель портала «ЕРЗ.РФ» Кирилл Холопик изданию РБК.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край возглавил топ регионов РФ по росту просроченной ипотеки.