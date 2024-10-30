В России в 2024 году спрос на антивирусы вырос в два раза — аналитики

Эксперты зафиксировали в России двукратный рост спроса на продукты для защиты устройств от киберугроз

30 октября пресс-служба МегаФона сообщила, что в России за 2024 год спрос на антивирусы вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их популярность объясняется ростом кибератак.

По данным оператора, четверть лицензий пользователи приобретают в салонах связи и интернет-магазине. Остальные — через личный кабинет и при помощи службы поддержки. Рост спроса в онлайн-магазине и салонах связи составил 16%, а продажи через личный кабинет и приложение МегаФона удвоились.