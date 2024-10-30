В России в 2024 году спрос на антивирусы вырос в два раза — аналитики
Эксперты зафиксировали в России двукратный рост спроса на продукты для защиты устройств от киберугроз
30 октября пресс-служба МегаФона сообщила, что в России за 2024 год спрос на антивирусы вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их популярность объясняется ростом кибератак.
По данным оператора, четверть лицензий пользователи приобретают в салонах связи и интернет-магазине. Остальные — через личный кабинет и при помощи службы поддержки. Рост спроса в онлайн-магазине и салонах связи составил 16%, а продажи через личный кабинет и приложение МегаФона удвоились.
Пользователи чаще приобретают лицензии с длительным сроком, чтобы не беспокоиться о безопасности устройств и покупать антивирусы на выгодных условиях.
«В 2024 году почти 57% пользователей в России столкнулись с различными киберугрозами. Растет не только число атак с использованием зловредных программ, но и объемы фишинга и скама. За девять месяцев этого года количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы увеличилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В таких условиях необходимо заботиться о безопасности своих данных, сочетая технические и нетехнические методы. К первым относятся различные защитные решения, а ко вторым — повышение цифровой грамотности», — рассказал руководитель управления потребительского рынка «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Сергей Пиккат-Ордынский.
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