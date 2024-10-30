Уралсиб открыл новый офис в Славянске-на-Кубани
28 октября в Славянске-на-Кубани состоялось открытие дополнительного офиса «Славянский» банка Уралсиб
Пресс-служба Уралсиба сообщила, что 28 октября в Славянске-на Кубани открыли дополнительный офис банка «Славянский». Он находится по адресу: улица Ковтюха, 19.
Обновленный офис оформлен в корпоративном стиле. Здесь физические лица могут открыть счет, получить ипотечные и потребительские кредиты и совершать денежные переводы. Также клиентам банка доступны операции через банкомат и информационно-платежный терминал, которые расположены в зоне круглосуточного самообслуживания.
«Один из факторов, обеспечивающих рост бизнес-показателей, это постоянное совершенствование наших продуктов для соответствия современным тенденциям банковского рынка и запросам наших действующих и потенциальных клиентов. Мы стремимся к тому, чтобы обслуживание было эффективным и комфортным для наших клиентов. Поэтому нам особенно приятно открывать офис в одном из динамично развивающихся городов Кубани», — рассказала исполнительный директор Уралсиба Ирина Зуй.
Обслуживание осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Подробности об услугах и режиме работы дополнительного офиса «Славянский» можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.
Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-10 лучших кредиток октября.
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