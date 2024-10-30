Уралсиб открыл новый офис в Славянске-на-Кубани

Пресс-служба Уралсиба сообщила, что 28 октября в Славянске-на Кубани открыли дополнительный офис банка «Славянский». Он находится по адресу: улица Ковтюха, 19. Обновленный офис оформлен в корпоративном стиле. Здесь физические лица могут открыть счет, получить ипотечные и потребительские кредиты и совершать денежные переводы. Также клиентам банка доступны операции через банкомат и информационно-платежный терминал, которые расположены в зоне круглосуточного самообслуживания.

«Один из факторов, обеспечивающих рост бизнес-показателей, это постоянное совершенствование наших продуктов для соответствия современным тенденциям банковского рынка и запросам наших действующих и потенциальных клиентов. Мы стремимся к тому, чтобы обслуживание было эффективным и комфортным для наших клиентов. Поэтому нам особенно приятно открывать офис в одном из динамично развивающихся городов Кубани», — рассказала исполнительный директор Уралсиба Ирина Зуй.

Обслуживание осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.