В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по рисованию и рукоделию
Краснодарцев приглашают на творческие мастер-классы. Участники будут расписывать свитки и открытки, а также делать амулет (14+)
Японский сад Краснодара анонсировал на 3-4 ноября творческие мастер-классы.
3 ноября в 11:00 начнется занятие по изобразительному искусству. Участники будут рисовать на шелковом свитке осенний пейзаж в стиле канга. Направление подразумевает использование одновременно туши и ярких цветных красок.
3 ноября в 15:00 стартует другое занятие по росписи японского свитка. На этот раз желающие смогут нанести на шёлк изображения карпов Кои — визитной карточки Японского сада и одного из главных символов Страны восходящего солнца.
4 ноября в 11:00 можно будет научиться создавать амулет инухарико. Это японский талисман в виде собаки, оберегающий дом от злых духов.
4 ноября в 15:00 начнется мастер-класс по изготовлению открытки в технике папертоль. Участники узнают об особенностях метода и научатся создавать многослойные картины из бумаги.
Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.
Как писали Юга.ру, чайный клуб «Шаманика» анонсировал на 2 ноября лекцию из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о творчестве исландской певицы Бьорк.