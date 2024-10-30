В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о перформансе и современном театре
В Краснодаре проходит цикл бесплатных лекций по современному искусству (16+)
«Краснодарские известия» и проект «Ренессанс» анонсировали серию лекций «Как понимать современное искусство, и почему ваш ребенок не сможет так же?»
31 октября Дарья Феленкова расскажет о перформансе и современном театре:
- Найдите пять отличий — спектакль и перфоманс.
- Что же это такое — перфоманс и современный театр?
- Чем они отличаются друг друга, а чем — похожи?
- Где та самая грань между искусством и провокацией?
Перформанс — вид современного искусства, где автор становится частью произведения. К нему можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, тело художника и отношения художника и зрителя. Как направление искусства перформанс возник в 1960-е годы в творчестве таких художников, как Ив Кляйн, Вито Аккончи, Герман Нич, Крис Бурден, Йоко Оно, Йозеф Бойс.
Современным театром принято называть все постановки, которые отклоняются от традиционной формы. К этому виду относят документальный, иммерсивный, пластический, театр художника и одного актера.
Начало лекции в 19:30 по адресу улица Северная, 279. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, чайный клуб «Шаманика» анонсировал на 2 ноября лекцию из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о творчестве исландской певицы Бьорк.