В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о перформансе и современном театре

«Краснодарские известия» и проект «Ренессанс» анонсировали серию лекций «Как понимать современное искусство, и почему ваш ребенок не сможет так же?»

Перформанс — вид современного искусства, где автор становится частью произведения. К нему можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, тело художника и отношения художника и зрителя. Как направление искусства перформанс возник в 1960-е годы в творчестве таких художников, как Ив Кляйн, Вито Аккончи, Герман Нич, Крис Бурден, Йоко Оно, Йозеф Бойс.

Современным театром принято называть все постановки, которые отклоняются от традиционной формы. К этому виду относят документальный, иммерсивный, пластический, театр художника и одного актера.

Начало лекции в 19:30 по адресу улица Северная, 279. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.