В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о перформансе и современном театре

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре проходит цикл бесплатных лекций по современному искусству (16+)

«Краснодарские известия» и проект «Ренессанс» анонсировали серию лекций «Как понимать современное искусство, и почему ваш ребенок не сможет так же?»

31 октября Дарья Феленкова расскажет о перформансе и современном театре:

  • Найдите пять отличий — спектакль и перфоманс.
  • Что же это такое — перфоманс и современный театр?
  • Чем они отличаются друг друга, а чем — похожи?
  • Где та самая грань между искусством и провокацией?

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Перформанс — вид современного искусства, где автор становится частью произведения. К нему можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, тело художника и отношения художника и зрителя. Как направление искусства перформанс возник в 1960-е годы в творчестве таких художников, как Ив Кляйн, Вито Аккончи, Герман Нич, Крис Бурден, Йоко Оно, Йозеф Бойс.

Современным театром принято называть все постановки, которые отклоняются от традиционной формы. К этому виду относят документальный, иммерсивный, пластический, театр художника и одного актера.

Начало лекции в 19:30 по адресу улица Северная, 279. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, чайный клуб «Шаманика» анонсировал на 2 ноября лекцию из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о творчестве исландской певицы Бьорк. 

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