В Ростове-на-Дону впервые появятся трехсекционные трамваи. Чем они уникальны

В 2026 году на городские маршруты Ростова-на-Дону выйдут трехсекционные трамваи. Они вмещают до 290 человек

29 октября «ДОН24» со ссылкой на гендиректора компании «Синара — Городские Машины» Сергея Шунина сообщил , что в Ростове-на-Дону появятся первые трехсекционные трамваи. Они будут предназначены для рельсовой колеи 1435 мм . Первые поставки запланированы на 2026 год.

Трамвайная система Ростова-на-Дону уникальна тем, что она единственная в России имеет ширину колеи 1435 мм. В городе предшественником трамвая была конная железная дорога. В 1887 году ее открыло бельгийское акционерное общество. Именно потому в Ростове и появилась европейская колея. Ширина стандартной трамвайной колеи в России составляет 1524 мм.

Новая линейка трамваев будет представлена двумя моделями. Так, трехсекционный транспорт сможет перевозить до 290 человек. В нем будет 71 место сидячее место. Односекционный трамвай будет рассчитан на 172 пассажира с 43 сидячими местами.



Обе модели будут оснащены двустворчатыми дверями для быстрой посадки и высадки пассажиров.

Скорость нового транспорта составит 75 км/ч. Одна из особенностей трамваев — гибридная система накопления энергии. Это позволит им автономно двигаться на расстояние более 3 км в случае неполадок с электроснабжением.



Напомним, что в Краснодаре в сентябре на линии вышли 20 односекционных трамваев. В транспорте предусмотрено 32 посадочных места. Вагон адаптирован для маломобильных граждан и вмещает до 120 пассажиров.