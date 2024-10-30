Более 20 тыс. жителей Сочи останутся без воды
В Лазаревском районе Сочи отремонтируют магистральный водовод. Он снабжает ресурсом десятки сел
Пресс-служба МУП Сочи «Водоканал» сообщила, что в Лазаревском районе на отрезке сети водовода диаметром 700 мм, прилегающему к поселку Нижняя Хобза, обнаружили повреждение. Специалистам необходимо отремонтировать этот участок.
Работы проведут с 15:00 31 октября до 6:00 1 ноября.
В Новороссийске жители многоэтажки на 6 дней остались без газа, тепла и света:
На время ремонта остановят работу нескольких насосных станций.
Из-за этого воды какое-то время не будет у более 20 тысяч жителей поселков Головинка, Якорная Щель, Беранда, Вардане, Детляжка, Верхнее Буу, Нижняя Хобза, Уч-Дере, Лоо, горное Лоо, Верхнеармянское Лоо, Дагомыс, Волковка и Сергей-поле, микрорайонов Шаумяновка и Лазурный берег, а также улиц 72 км, 73 км и Ландышевая.
Жителей попросили запастись водой. Подвозить ресурс будут в первую очередь к социально-значимым объектам.