Более 20 тыс. жителей Сочи останутся без воды

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Лазаревском районе Сочи отремонтируют магистральный водовод. Он снабжает ресурсом десятки сел

Пресс-служба МУП Сочи «Водоканал» сообщила, что в Лазаревском районе на отрезке сети водовода диаметром 700 мм, прилегающему к поселку Нижняя Хобза, обнаружили повреждение. Специалистам необходимо отремонтировать этот участок.

Работы проведут с 15:00 31 октября до 6:00 1 ноября.

В Новороссийске жители многоэтажки на 6 дней остались без газа, тепла и света:

На время ремонта остановят работу нескольких насосных станций.

Из-за этого воды какое-то время не будет у более 20 тысяч жителей поселков Головинка, Якорная Щель, Беранда, Вардане, Детляжка, Верхнее Буу, Нижняя Хобза, Уч-Дере, Лоо, горное Лоо, Верхнеармянское Лоо, Дагомыс, Волковка и Сергей-поле, микрорайонов Шаумяновка и Лазурный берег, а также улиц 72 км, 73 км и Ландышевая.

Жителей попросили запастись водой. Подвозить ресурс будут в первую очередь к социально-значимым объектам.

Напомним, что Геленджик и Кабардинку соединит новая ветка водопровода.

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска пообещали полностью решить проблему с водоснабжением к 2026 году.

Водоснабжение ЖКХ Сочи

Новости

В Ростове-на-Дону впервые появятся трехсекционные трамваи. Чем они уникальны
Сколько человек заболели ковидом, гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае за неделю
Более 20 тыс. жителей Сочи останутся без воды
Философия минимализма. В Краснодаре пройдет фотовыставка «Точка»
В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о перформансе и современном театре
В Краснодаре в кино покажут фильм о легенде «Спартака» Федоре Черенкове

Лента новостей

Реклама на сайте